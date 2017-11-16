Более 320 автобусов выделено на перевозку пассажиров из-за сбоя на серой ветке метро

Власти столицы выделили более 320 автобусов для перевозки пассажиров московского метрополитена после приостановки движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Организовано движение компенсационного автобусного маршрута, их всего выделен 321 автобус», — заявил он.

Ранее сообщалось, что станции «Алтуфьево» и «Отрадное» серой линии московского метро закрыты на вход. Кроме того, на участке серой ветки от станции «Алтуфьево» до станции «Савеловская» приостановлено движение поездов.