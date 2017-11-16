Две станции серой ветки метро Москвы закрыли на вход из-за сбоя

Станции «Алтуфьево» и «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро закрыты на вход. Об этом сообщает официальный твиттер московской подземки.

Также отмечается, что увеличены интервалы движения поездов на северном участке серой ветки по техническим причинам.

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В пресс-службе метрополитена пояснили, что сбой связан с отсутствием напряжения на перегоне. В настоящее время причины выясняются.

По данным агентства городских новостей «Москва», пассажирам было объявлено о прекращении движения поездов от станции «Алтуфьево» до станции «Савеловская» по техническим причинам в виду отсутствия напряжения.