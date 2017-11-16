СМИ: в Киеве 14-летняя девочка покончила с собой из-за запрета матери войти в соцсети

В Деснянском районе Киева 14-летняя девочка совершила самоубийство после того, как ее мать не разрешила зайти в социальные сети, передает «112 Украина».

По предварительным данным, мать забрала у дочери планшет, запретив войти в социальные сети.

После этого мать ушла на улицу гулять с собакой. Во время ее отсутствия девочка покончила с собой.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.