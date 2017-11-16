Два самоубийства в одной камере «Бутырки» произошли с разницей в несколько часов

Двое заключенных психиатрической больницы СИЗО «Бутырка» в Москве, которые были доставлены туда из «Матросской тишины», совершили самоубийство в одной и той же камере с интервалом менее 12 часов, передает «Интерфакс» со ссылкой на члена московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Еву Меркачеву.

«10 ноября около 01.40 мск находившийся в камере 40-летний мужчина попытался покончить с собой, был экстренно доставлен в НИИ им.Склифосовского, где скончался. Позже, около 09.00 мск, переведенный на место погибшего в ту же камеру 30-летний мужчина совершил самоубийство», — рассказала она.

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По словам Меркачевой, если в камере кто-то погибает, то остальных заключенных размещают по другим камерам, а место происшествия опечатывают для проведения следственных действий. Но в данном случае такого не произошло.

«Причем, оба мужчины ранее пытались покончить с собой в «Матросской тишине», откуда они были доставлены в больницу СИЗО «Бутырка» с диагнозом «склонность к суицидам», — добавила член ОНК.

Меркачева уточнила, что оба заключенных являются фигурантами дел о краже и хранении наркотических средств.

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