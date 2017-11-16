Жители Грузии и Армении ощутили землетрясение магнитудой 6,0 в Азербайджане

На территории Агдамского района Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 6,0, передает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское МЧС.

«Интенсивность толчков в эпицентре землетрясения составила 6 баллов, в ближайших населенных пунктах — 3-5 баллов», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейсмологи Армении и Грузии также зафиксировали землетрясение в Азербайджане. При этом жители этих стран ощутили подземные толчки.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 25 км. По данным службы сейсмической защиты МЧС Армении, землетрясение на территории Азербайджана было зафиксировано в 68 км к югу от города Мингечевир, который располагается в 275 км от Баку.

Ранее мощное землетрясение произошло в Иране. По последним данным, его жертвами стали 530 человек.