Мужчина зарезал своего отца в ходе ссоры в Пушкине

Сотрудники полиции задержали в подмосковном Пушкине мужчину, который подозревается в убийстве своего отца, сообщает РИАМО.

С ножевым ранением обнаружен труп пенсионера.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение сын убитого», — сказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Он отметил, что преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.