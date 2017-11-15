Цитрусовые подешевеют на 15-20 рублей к Новому году

Цитрус сбавит цены к Новому году, передает сетевое издание m24.ru.

Апельсины и мандарины подешевеют, в среднем, на 15-20 рублей – уверены аналитики. Снижение стоимости, по их словам, объясняется тем, что в ноябре традиционно начинается сбор фруктов. К тому же, к концу года поставщики увеличивают закупки.

Сейчас в Москве продают, в основном, цитрусовые из Абхазии и Турции. За килограмм абхазских мандаринов просят около 75 рублей, а за турецкие – около 110.