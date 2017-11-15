Гидрометцентр: москвичам надо подбадривать себя в депрессивную погоду

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рекомендовал москвичам играть с детьми и встречаться с друзьями в период депрессивной погоды, передает сетевое издание m24.ru.

Как пояснил синоптик термин «депрессивная погода» является устоявшимся. «В ноябре очень часто через умеренные широты проходят циклоны, а циклоны – это область пониженного давления. Поэтому говорят, например, о таком термине, как «циклоническая депрессия», – цитирует Вильфанда Агентство «Москва». – Это значит облачно, солнышка мало, и в условиях небольшого светового дня всегда так тускло». По его словам, такие условия могут отражаться на здоровье людей, поэтому горожанам следует подбадривать себя, чтобы не впасть в депрессию.

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До следующего вторника, 21 ноября, температура в городе будет колебаться около нулевой отметки. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Не ожидается сильного похолодания или ливней. Ожидается усиление ветра до 12–17 метров в секунду.

Вильфанд также предупредил горожан о гололеде на дорогах и тротуарах. «Ночью подмерзание, днем небольшое оттаивание – это, конечно, очень неприятная погода. И установление снежного покрова мы пока не прогнозируем, потому что давление около и выше нормы будет вплоть до вторника включительно», — добавил он.