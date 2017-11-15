Двух полицейских осудили после смерти задержанного во Внуково

Суд по Минераловодскому району Ставропольского края приговорил двух бывших полицейских к 6 годам заключения за конвоирование находившегося без сознания подозреваемого и его избиение, в результате которых он умер в аэропорту Внуково, передает «Интерфакс».

По данным Следственного комитета, 7 апреля они задержали подозреваемого и проводили его в помещение дежурной части полиции в аэропорту Внуково «при том, что конвоируемый находился в бессознательном состоянии, явно требующем оказания медицинской помощи».

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«Находясь в комнате для разбора с доставленными и задержанными дежурной части линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Внуково обвиняемые применили к конвоируемому спецсредства, скрепив его правую руку с ножкой стула, после чего нанесли множественные удары по голове и туловищу», — говорится в сообщении.

В этот же день, около полудня «в связи с плохим самочувствием конвоируемого вызван врач скорой помощи, который во избежание ухудшения состояния здоровья рекомендовал его госпитализировать, однако обвиняемые ему отказали в категорической форме».

«Далее бывшие сотрудники полиции посадили конвоируемого, находящегося в бессознательном состоянии, в багажную тележку и совершили попытку регистрации на рейс, которая не увенчалась успехом по причине отказа представителя авиакомпании, так как потерпевший находился в состоянии, явно требующем медицинской помощи», — добавили в СК.

Через некоторое время потерпевший скончался. Суд признал полицейских виновными в «превышении должностных полномочий с причинением специальных средств и причинением тяжких последствий».