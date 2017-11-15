Полиция изъяла у москвича арсенал карабинов

Сотрудники полиции и ФСБ задержали на юго-западе Москвы подозреваемого в незаконном обороте оружия, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что 14 ноября полиция и ФСБ в рамках расследования дела о незаконном обороте оружия провели обыск в квартире жителя столицы на ул. Гарибальди, д. 21, корп. 5, а также в принадлежащих ему автомобилях ВАЗ и Ford.

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«В ходе обыска обнаружены и изъяты три ружья, пять карабинов, два боевых пистолета и один пневматический, 16 банок с порохом и около 1,8 тыс. патронов, а также 18 частей огнестрельного оружия и 20 оружейных магазинов», — сказал источник.

По факту инцидента проводится проверка.

11 ноября сообщалось о возбуждении уголовного дела о стрельбе из автомата «Калашникова» из автомобиля Mercedes на западе столицы в отношении группы несовершеннолетних.