На северо-западе Москвы эвакуировали школу из-за угрозы взрыва

В Москве в районе Северное Тушино эвакуировали школу из-за угрозы взрыва, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступил анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве в школе на ул. Вилиса Лациса, д. 33/2. Из здания эвакуированы около 100 человек», — сказал он.

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В настоящее время школу осматривают кинологи.

7 ноября в Пензе эвакуировали несколько школ из-за подозрительных предметов.