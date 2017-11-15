Демонтаж памятника городам-героям войны вызвал скандал в Донбассе

Несмотря на протесты местных жителей, власти Мариуполя в Донбассе демонтировали памятник городам-героям Великой Отечественной войны, передает 0629.

«Металлические конструкции прогнили. Памятник может упасть в любой момент и представляет опасность для окружающих, поэтому было принято решение его демонтировать», — прокомментировал решение председатель Левобережной районной администрации Мариуполя Виктор Очеретин.

Местные жители устроили акцию протеста и назвали демонтаж памятника вандализмом. Они также выразили мнение, что памятник не нужно трогать вообще, так как на его месте может появиться мемориал украинским националистам.