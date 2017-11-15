Центр молодежного творчества открылся во Фрязине

Новый центр молодежного инновационного творчества «Ноосфера» открылся во Фрязино, передает телеканал «360».

На его базе будут проводить занятия по 3d‐моделированию, программированию, а также лазерной и фрезерной резке. Специализацией центра стала робототехника.

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Площадь нового инновационного центра — 100 квадратных метров. Оборудование позволяет решать самые разные задачи.

В центре занимаются 250 детей по пяти направлениям: электроника и робототехника, авиа-моделирование, программирование и IT-технологии, а также физика и математика с подготовкой к школьным олимпиадам. По планам подмосковного Мининвеста, таких центров в регионе к концу года будет уже восемь.

«Мы видим, насколько высок интерес со стороны детей. Мы видим, с каким удовольствием занимаются дети. А с другой стороны, мы видим, какой темп развития технологий у нас в настоящий момент присутствует», — рассказал Денис Буцаев, зампред правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области.

В ближайшее время во Фрязине запустят новые учебные программы по материаловедению, дистанционному зондированию Земли и автономным транспортным средствам.