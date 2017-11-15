Путин дал обещание украинскому политику

Президент России Владимир Путин пообещал, что переговорит с главами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик по вопросу обмена пленными с Украиной, сообщает телеканал «Россия 24».

С соответствующей просьбой к российскому лидеру обратился лидер украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

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«Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики», — сказал российский президент.

Он также выразил надежду на то, что предложение Медведчука будет реализовано.

Ранее в ДНР заявляли, что для того, чтобы руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики приступило к обмену пленными, необходимо, чтобы власти Украины включили в списки 58 сторонников ополченцев.