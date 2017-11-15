Путин дал обещание украинскому политику
Президент России Владимир Путин пообещал, что переговорит с главами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик по вопросу обмена пленными с Украиной, сообщает телеканал «Россия 24».
С соответствующей просьбой к российскому лидеру обратился лидер украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.
«Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики», — сказал российский президент.
Он также выразил надежду на то, что предложение Медведчука будет реализовано.
Ранее в ДНР заявляли, что для того, чтобы руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики приступило к обмену пленными, необходимо, чтобы власти Украины включили в списки 58 сторонников ополченцев.