Проблемы долгостроев в восточных муниципалитетах Подмосковья обсуждают на выездном заседании Мособлдумы

В администрации Ногинского муниципального района проходит выездное заседание Московской областной думы, в ходе которого будут рассмотрены проблемы, связанные с объектами недостроя и долгостроя в восточных муниципалитетах Московской области, передает телеканал «360».

Рабочая группа обсуждает и готовит предложения по совершенствованию законодательных механизмов защиты прав участников долевого строительства, а также проводит мониторинг состояния проблемных объектов.

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На заседании рассматриваются 7 проблемных объектов в Ногинском муниципальном районе, два объекта в городском округе Лосино-Петровский, 7 объектов в городском округе Балашиха, а также проблемные объекты в Электростали и Реутове.

В выездном заседании рабочей группы Московской областной думы принимают участие депутаты, инициативные группы граждан, представители Министерства строительного комплекса Московской области, правоохранительные органы и застройщики.