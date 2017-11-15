В «Роснефти» объяснили неявку Сечина в суд

Пресс-секретарь компании Михаил ЛеонтьевГлава «Роснефти» заявил, что Игорь Сечин не появился на процессе по делу Алексея Улюкаева из-за служебной командировки, передает РИА «Новости».

По его словам, уполномоченные лица могут узнать график Сечина, но в непубличном порядке.

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Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы вызовет Сечина в третий раз по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

Сечин дважды не явился на допрос.