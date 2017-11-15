Хабаровские власти назвали сумму компенсаций семьям погибших при крушении L-410

Семьи погибших в результате крушения пассажирского самолета L-410 в Хабаровском крае получат по 1 млн руб., а семья пострадавшей девочки — 450 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника главного управления информационной политики и общественных связей губернатора и правительства региона Светлану Литвинову.

«Подготовлены документы, и в ближайшее время они будут подписаны, о выделении семьям погибших материальной помощи. Они получат по 1 млн руб. Семья пострадавшей девочки получит порядка 450 тыс. руб.», — сообщила Литвинова.

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Она также заявила, что губернатор Хабаровского края отправится к месту ЧП. На месте будет определено, какую еще помощь необходимо оказать людям.

Также сообщается, что, по решению главы региона, 16 ноября в регионе будет объявлено днем траура.

Ранее власти хабаровского поселка Нелькан опубликовали имена и фамилии летчиков и пассажиров, погибших при крушении самолета L-410.