В СК назвали три возможных версии крушения самолета в Хабаровском крае

Следственный комитет рассматривает три возможных версии крушения пассажирского самолета в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте ДВСУ на транспорте СК России.

«В настоящее время следствием отрабатываются три возможных версии случившегося — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности», — заявили в СК.

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По данным следствия, самолет, принадлежащий ФГУП «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение около 13.00 по местному времени при заходе на посадку в аэропорту поселка Нелькан. По предварительным данным, трое пассажиров и двое членов экипажа получили смертельные травмы

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае разбился пассажирский самолет.