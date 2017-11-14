Вейпер вынудил самолет экстренно сесть в Волгограде

Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Ростова-на-Дону в Москву, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за пассажира, который решил покурить электронную сигарету. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

«По прибытии наряда полиции было установлено, что пассажир в пути следования в туалете курил электронную сигарету. На предупреждения и законные требования командира судна прекратить эти действия ответил отказом, в связи с чем было принято решение совершить экстренную посадку в Волгограде», — сообщили в ведомстве.

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Нарушителя сняли с рейса и доставили в отделение полиции. Там в отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Вейперу грозит штраф от 2 до 5 тыс. руб. или арест на 15 суток.

Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел в Минеральных Водах из-за буйного курильщика.