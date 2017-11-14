В США назвали кофе полезным для сердца

Употребление кофе снижает риск развития сердечной недостаточности и инсульта, передает телеканал «360».

К такому выводу пришли специалисты из Американской ассоциации сердца.

Проанализировав при помощи алгоритмов машинного обучения результаты исследования Framingham, посвященного поиску связей между диетами и состоянием сердечно-сосудистой системы, ученые выяснили, что каждая дополнительная чашка кофе снижает риск инфаркта на 7%, а инсульта — на 9%.

В ряде других научных исследований было доказано, что кофе помогает снизить риск преждевременной смерти, и уменьшает вероятность развития онкологии. С учетом этих факторов кофе действительно способен предотвратить смерть от нарушений работы сердечно-сосудистой системы.