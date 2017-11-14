Воробьев: в каждом муниципалитете должен быть порядок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона особое внимание уделил программе «Чистое Подмосковье», передает телеканал «360».

Он отметил, что в Подмосковье обращают внимание на нагрузку на экологию «и с точки зрения лесов, водоемов, с точки зрения утилизации мусора».

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«Это все очень кропотливая, тяжелая работа. Мы договорились о том, что в каждом муниципалитете, в каждом населенном пункте должен быть порядок, везде должны быть договора, везде должна приезжать машина и забирать мусор. И каждый, кто этот мусор производит, должен за это платить», — заявил Андрей Воробьев.

Кроме того, губернатор обратил внимание на проект «Народный инспектор» в рамках реализуемой в регионе программы «Чистое Подмосковье».

«Сегодня все готово для того, чтобы в случае если кто-то паркуется на газонах, на тротуарах, если кто-то выбрасывает мусор, общественный инспектор сможет выявить это нарушение и внести свою лепту», — сказал Андрей Воробьев.