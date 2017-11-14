В Химках открылась первая в Москве и Подмосковье «умная» велодорожка

В Химках состоялось официальное открытие первой «умной» велодорожки «SmartTrack». Маршрут на территории жилого квартала «Мишино» оборудован подставками для ног, урнами на уровне велосипедиста и велокафе, а сама велотрасса создана из селина — нескользящего и сверхпрочного материала, передает телеканал «360».

Об этом сообщили в пресс‐службе Минспорта Подмосковья.

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Маршрут велодорожки проложен вдоль набережной пруда. Ее протяженность составляет более 700 метров. Она оборудована интеллектуальной световой системой безопасности, оснащенной множеством световых пикселей, которые образуют бегущую световую волну, двигающуюся с определенной скоростью. Данная система имеет 64 режима работы: различные цвета, скорость, периодичность включения. Световая система обеспечивает безопасное движение в вечернее время суток.

Вдоль трассы установлены необычные урны, которые размещены таким образом, что оставить мусор в них можно прямо во время движения на велосипеде, для этого определены специальная высота и угол наклона урны.

«В Московской области мы уделяем большое внимание внедрению инновационных технологий в том числе и в сфере спорта. Уникальная велодорожка в Химках — это комфортные условия для тренировок профессионалов и для отдыха любителей велосипедных прогулок. Проект по установке умных велодорожек — единственный в своем роде в Москве и области», — рассказал Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.