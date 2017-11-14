Новая коммунальная техника приступила к работе в Ступинском районе

Новый трактор с запасом песка и соли в прицепе ‐ на боевом дежурстве в центре городского поселения Михнево Ступинского района, передает телеканал «360».

Но снег этой ночью на юге Подмосковья не выпал. Так что пока на улицах работает погрузчик с набором навесного оборудования. Последние опавшие листья счищает щеткой.

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У нового трактора вместо руля рычаги. Главный конек — маневренность. Он может развернуться на месте и протиснуться в самой узкой части пешеходной зоны.

В этом году в Михневе сделали новые тротуары на пяти центральных улицах. Технику здесь получили в рамках региональной программы развития ЖКХ. Пятую часть на приобретения израсходовало городское поселение, остальное — из бюджета области.

«В ближайшее время предстоит укрупнение территорий. Увеличится потребность в технике. Увеличится дорожное хозяйство. Мы надеемся, что будем участвовать в этой программе, и она будет продолжаться», — заявила Анна Кошелева, врио руководителя администрации городского поселения Михнево.