В Чечне задержали финансировавшего бандподполье в Сирии мужчину

Сотрудники правоохранительных органов в Чечне задержали местного жителя, который финансировал участников бандподполья в Сирии. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

«Он занимался сбором и отправкой денежных средств. В общей сложности задержанный отправил своему брату, воюющему в рядах бандподполья против правительственных сил Сирии, около 1 млн. рублей», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что СУ СК по региону возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205.1 УК (Содействие террористической деятельности).

Ранее МВД Чечни рассказало о выявлении «спящих» террористических ячеек.