Шторм помешал самолету МЧС забрать с Чукотки пострадавших при пожаре детей

Самолет санитарной авиации МЧС России, вылетевший из Москвы в Анадырь за пострадавшими при пожаре детьми сел в Якутске из-за шторма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей аэропорта чукотской столицы.

«Аэропорт Анадыря временно закрыт по погодным условиям, сильный ветер. Рейсы отложены. Ждем улучшения. Самолет МЧС сел на запасной аэродром в Якутске», — сообщили в аэропорту.

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Как сообщили в МЧС, самолет заберет из Анадыря двоих тяжелобольных детей, которые нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Пациенты будут доставлены в Москву для специализированного лечения в детской городской клинической больнице №9 им. Г.Н. Сперанского.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в квартире одного из домов в Анадыре пострадали семь человек, четверо из них — дети. При этом сообщалось, что местные жители выложили видео пожара в сеть до звонка спасателям.