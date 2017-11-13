На Украине собираются праздновать рождение Христа в два раза чаще

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что на одном из ближайших заседаний будет рассмотрен вопрос сделать выходным днем 25 декабря — католическое Рождество, сообщает украинское издание «Вести».

«Предлагается 25 декабря, Рождество Христово (католическое), сделать выходным днем, так же как и 7 января. И мы имеем поддержку зала», — сказал он.

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Отмечается, что целью является уравнивание прав на празднование Рождества прихожан католическо-протестантских религиозных общин с православными.

По данным издания, на утверждении украинского кабмина также находится проект об отмене «советских праздников» и сопутствующих им выходных дней. Речь идет о замене Дня победы на День памяти и скорби. В случае одобрения правительства, выходной с 9 мая будет перенесен на 8 мая.

Кроме того, власти Украины хотят переименовать Международный женский день в День борьбы за права женщин и сделать его рабочим. Также предлагается не отмечать 1 и 2 мая Международный день солидарности трудящихся, а заменить его Праздником труда, отведя под выходной всего один день — 1 мая.