Мужчина упал в измельчитель для дерева в Австралии

Мужчина погиб после падения в садовый измельчитель для дерева в австралийском городе Гимпи. Об этом сообщает 9news.

По данным полиции, он вместе с друзьями решил помочь пожилой женщине расчистить дорогу от веток и бревен. Во время работы мужчина упал в машину для измельчения дерева и погиб.

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«К сожалению, один из мужчин попал в машину и получил смертельные травмы», — рассказал инспектор судебной экспертизы Стив Уэбб.

Полицейские установили, что во время работы двое друзей погибшего находились на удалении от него, когда произошел инцидент.

Отмечается, что смерть расследуется как несчастный случай.