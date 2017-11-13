КНДР ускорила выдачу виз российским туристам
КНДР упростила получение виз для россиян, по новым правилам туристы из России могут получить северокорейскую визу всего за пару дней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу туристической компании NKorean.
«Срок рассмотрения заявок на посещение страны в новогодние праздники может занять всего 1-2 дня. При этом год назад получение виз для граждан России занимало в среднем 20 дней», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящий момент в Северную Корею можно забронировать более десятка туров, среди которых есть экскурсионные и новогодние. Продолжительность путешествия составляет от 5 до 15 дней, цена за тур стартует от 58 тыс. руб.
Ранее опрос показал, что почти треть россиян хотят провести отпуск в КНДР.