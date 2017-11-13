Главред «Новой Газеты» опроверг связь своего ухода с влиянием Кремля

Главный редактор «Новой Газеты» Дмитрий Муратов призвал не искать политического подтекста в своем уходе с этого поста. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«Сейчас будут говорить: «Кремль уволил Муратова, а Муратов был частью этой цепи». Конечно, это не так. Это мое личное решение, никакой Кремль ни на что не влияет, когда у тебя есть принципы из ценности. Я не ухожу из «Новой Газеты», я перестаю быть ее главным редактором, но остаюсь там работать, это дело моей жизни», — сказал он.

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Также Муратов разъяснил механизм назначения и снятия с должности главного редактора издания.

«У нас в редакции есть устав. Согласно этому уставу, главред избирается коллективом. Эти выборы происходят раз в два года. Почему это так волнует общественность? Да, на этот раз я не выдвигаю свою кандидатуру, и меня не выдвигают по моей просьбе, и я сам просил коллег не выдвигать меня. Я не смогу эти два года выполнять обязанности главного редактора», — добавил он.

Ранее стало известно, что Муратов покидает пост главреда, но остается издателем газеты.