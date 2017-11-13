Синоптики объяснили, почему в Москве не спешит выпадать снег

В Гидрометцентре объяснили, почему в российской столице не спешит выпадать снег, передает НСН.

Синоптики отметили, что виной всему глобальное потепление.

Специалисты подчеркнули, что в предыдущие годы установление снежного покрова происходило в период с 20 по 22 ноября. Теперь дата сместилась на 30 число.

Кроме того, директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд добавил, что сильных снегопадов в российской столице пока ждать не стоит. Что касается наступившей рабочей недели, что то она будет теплой, но пасмурной.