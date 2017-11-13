Агрессивная лиса ворвалась на территорию детского сада в Москве

Лиса проникла на территорию детского сада на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На территории детского сада №1674 на Ореховом бульваре, д. 67, корп. 3 появилась лиса. Дети в настоящий момент находятся внутри учреждения», — сказал источник.

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По его словам, лиса ведет себя агрессивно. К детскому саду выехали сотрудники полиции и экстренных служб.

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