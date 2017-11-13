В Хабаровске хаски покусала годовалого ребенка

В Хабаровске собака покусала годовалого ребенка, сообщает «Татар-информ».

По данным издания, в Краснофлотском районе города мать привела годовалого и 5-летнего ребенка к подруге, которая содержит двух собак породы хаски. Женщины отлучились, а дети остались с собаками наедине. Пока взрослых не было в квартире, одна из собак покусала годовалого ребенка. В результате произошедшего мальчик был госпитализирован.

По данным медиков, мальчик получил серьёзные травмы. Отмечено, что собаки были привиты и здоровы. По данному факту полиция проводит расследование.