Из-за теплой осени распустились подснежники в Новгородской области

Сотрудник Рдейского заповедника Новгородской области Екатерина Куракина сообщила, что по причине того, что в этом году стоит теплая осень, расцвела ветреница дубравная (Anemona nemorosa), считающаяся предвестницей весны, передает информагентство Nation News.

Куракина рассказала, что в ноябре 2017 года работники Рдейского заповедника зарегистрировали повторное цветение первоцветов- ветреницы дубравной, а также болотных кустарников - мирта, подбела и клюквы.

Возможной причиной этому послужили сразу несколько факторов- холодное дождливое лето и довольно теплая осенняя погода.