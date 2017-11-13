Ховринскую больницу начнут сносить в этом году

Демонтаж заброшенной больницы в районе Ховрино начнется в этом году, передает сетевое издание m24.ru.

На ее месте появится жилье, сообщил журналистам глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев. Недостроенные корпуса на севере Москвы простояли 20 лет и теперь находятся в аварийном состоянии.

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«Демонтаж Ховринской больницы начнется в этом году. Там будет построено более 200 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации», — сказал Бочкарев.

Общая площадь двух зданий больницы – девятиэтажного и двухэтажного – превышает 53 тысячи квадратных метров. Суммарная площадь земельных участков составляет примерно 24 тысячи квадратных метров.

Строительство Ховринской больницы было начато в 1980 году, однако в 1985-м прекратилось. В 2004 году появлялась информация, что больницу достроят или перестроят, но в июне 2012-го долгострой вошел в перечень объектов, строительство которых решено отменить.

В течение долгих лет заброшенная больница была местом сбора экстремалов и неформалов, которые оставили на недостроенных стенах немало граффити. Однако в последние годы в связи с несколькими несчастными случаями здание начали охранять.