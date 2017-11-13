Мужчина напал на фельдшера скорой в Москве

Мужчина напал на фельдшера скорой помощи в Москве, передает телеканал «360».

Он ударил его рукой. Оба участника конфликта были доставлены в отдел полиции. СМИ сообщали о том, что нападавший был ранен ножом.

«По предварительной информации около 19:30 мужчина нанес телесные повреждения (нанес удар рукой) фельдшеру скорой помощи. В настоящее время все участники конфликта доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка. СМИ пишут, что нож был. Пока информации о ноже нет», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.