Почти 600 детенышей родились в Московском зоопарке в 2017 году

Около 600 детенышей родились в зоопарке Москвы в 2017 году, сообщил официальный сайт мэра и правительства столицы, передает телеканал «360».

Родителями стали европейские рыси, копибары и азиатские слоны. Впервые за 20 лет птенцы появились и у кафрских рогатых воронов.

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Самое большое прибавление зафиксировано у представителей млекопитающих — 285 детенышей — и у птиц — 157 птенцов. 91 детеныш родился у рептилий, а у амфибий — 58.

Как уточнили в пресс-службе зоопарка, для создания соответствующих условий для размножения некоторых видов зоологи воспроизводят их естественную среду обитания.

И хотя 2017 год не является рекордным по количеству родившихся детенышей, именно сейчас многие бездетные пары животных, обитающих в зоопарке, обзавелись потомством.