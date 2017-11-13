Названа причина массовой гибели нерп на Байкале

Причиной массовой гибели нерпы на Байкале стала инфекция, антропогенный фактор полностью исключен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Западно-Байкальского природоохранного прокурора Алексея Калинина.

«При изучении погибших животных никаких элементов, свидетельствующих о негативном антропогенном воздействии, не обнаружено. Все обследования Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, очистных сооружений (на предмет утечек — «Газета.Ru») дали отрицательный результат. Все пробы воды показали отсутствие загрязнения. Отравления нет, есть инфекционное заболевание», — сказал прокурор.

Ранее сообщалось, что на Байкале были обнаружены более 130 мертвых нерп без следов повреждений.