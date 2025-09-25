С Днем воспитателя: открытки и слова благодарности

День воспитателя и всех дошкольных работников отмечают в России 27 сентября. В 2025 году этот день выпадает на субботу, поэтому отмечать начнут накануне. Это прекрасный повод выразить благодарность тем, кто посвящает себя самому ценному и важному — воспитанию наших детей. Открытки к празднику и варианты поздравлений в стихах и прозе — в материале «Газеты.Ru».

Картинки ко Дню воспитателя

Специально к празднику «Газета.Ru» подготовила уникальные картинки. Бесплатно скачивайте и делитесь ими в мессенджерах или публикуйте в соцсетях.

Поздравления с Днем воспитателя: слова благодарности в прозе и стихах

Самые ценные подарки — это слова, идущие от сердца. «Газета.Ru» собрала готовые поздравления, которые помогут выразить вашу искреннюю благодарность.

Короткие и трогательные поздравления в прозе для подписи в открытке

Дорогой наш воспитатель! Примите самые теплые слова благодарности за ваш нелегкий труд, за ваше безграничное терпение, мудрость и любовь, которую вы дарите нашим детям. Здоровья вам, сил и вдохновения!

Спасибо вам за то, что каждый день наших детей наполнен заботой, теплом и удивительными открытиями. Вы создаете по-настоящему волшебный мир детства! С праздником!

Дорогой(ая) [Имя Отчество], Ваша работа — это настоящее искусство! Вы не просто присматриваете за детьми, вы учите их добру, дружбе и справедливости. Спасибо за ваше большое сердце!

От всей души благодарим вас за ваш профессионализм, чуткость и внимание к каждому ребенку. Вы — настоящий ангел-хранитель для наших малышей!

Желаем, чтобы ваша энергия и оптимизм никогда не иссякали, а в душе всегда цвела весна. Спасибо за счастливые лица наших детей!

Дорогая [Имя Отчество], Вы — вторая мама для нашего ребенка, и мы безмерно благодарны судьбе, что она привела нас именно к вам. Низкий поклон за ваш труд!



С Днем воспитателя!

Спасибо за то, что встречаете наших детей с улыбкой, утешаете, когда они грустят, и радуетесь их маленьким победам. Вы — лучшая!

Ваше терпение и способность находить подход к каждому малышу достойны восхищения. Желаем вам легких дней и благодарных родителей!

С профессиональным праздником! Желаем, чтобы работа всегда приносила только радость, а в вашем доме царили уют и благополучие.

close Tyler Olson/Shutterstock/FOTODOM

Поздравления для всего коллектива детского сада (заведующей, нянечке, логопеду)

Заведующей:

Уважаемый(ая) [Имя Отчество]! Поздравляем вас с Днем дошкольного работника! Под вашим чутким руководством детский сад стал настоящим вторым домом для детей. Желаем вам мудрости, процветания вашему учреждению и блестящей команды!

Нянечке (помощнику воспитателя)

Дорогая [Имя Отчество]! Ваша работа незаменима: чистота, порядок и помощь во всем — это ваша заслуга. Вы делаете очень важное дело, и мы вас за это ценим.

Логопеду

Уважаемый(ая) [Имя Отчество]! Вы — волшебник, который помогает деткам говорить чисто и правильно. Спасибо за ваш профессионализм, терпение и чуткое отношение к малышам! Успехов в вашем важном деле!

Музыкальному руководителю

Дорогой(ая) [Имя Отчество]! Вы дарите детям мир музыки, ритма и праздника. Каждый ваш утренник — это настоящее чудо. Желаем вам неиссякаемого вдохновения и радости творчества!

Психологу

Уважаемый(ая) [Имя Отчество]! Вы помогаете нашим детям адаптироваться, находите ключик к каждому маленькому сердечку. Спасибо за ваш ценный совет и поддержку не только детям, но и нам, родителям!

Инструктору по физкультуре

Уважаемый(ая) [Имя Отчество]! Вы прививаете детям любовь к спорту и здоровому образу жизни. Спасибо за вашу энергию, активность и крепкое здоровье, которое вы помогаете укрепить нашим малышам!

Поварам

Дорогие наши повара! Спасибо вам за вкусные и полезные завтраки, обеды и полдники. Вы готовите с любовью, и дети это чувствуют! Желаем вам кулинарного вдохновения и благодарных маленьких едоков.

Медсестре

Уважаемая [Имя Отчество]! Спасибо вам за то, что внимательно следите за здоровьем наших детей, вовремя даете советы и оказываете помощь. Ваше спокойствие и профессионализм очень важны для нас!

Всему коллективу

Дорогие наши воспитатели, нянечки, повара, медицинские работники и все-все сотрудники детского сада! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Вы — одна большая семья, которая создает для наших детей прекрасное детство. Спасибо за ваш слаженный труд!

Всем специалистам

Логопеду, психологу, музыкальному руководителю — всем, кто развивает способности наших детей! Ваша работа бесценна. Вы раскрываете таланты и помогаете малышам расти гармоничными личностями. Низкий вам поклон и с праздником!

Поздравления ко Дню воспитателя в стихах

Когда родители в делах,

У них на вас одна надежда!

Всегда в заботливых руках

Малыш любимый, как и прежде!

Спасибо скажем вновь и вновь

Вам за терпенье и старанье.

Спасибо вам за всю любовь

И вклад огромный в воспитанье.

***

За нелегкую работу,

Ежедневную заботу,

За ответственность в труде

И ухоженность детей,

За терпение и ласку,

Все прочитанные сказки

Говорим мы вам спасибо,

Сил желаем и улыбок!

close Liudmila Evsegneeva/Shutterstock/FOTODOM

История праздника: почему День воспитателя отмечают 27 сентября

27 сентября 1863 года сентября в Санкт-Петербурге открыли первый детский сад. Его основательницей стала Аделаида Симонович, прогрессивный педагог и публицист. Это заведение было частным и платным, и посещали его дети интеллигенции от трех до восьми лет. В саду Симонович дети играли в развивающие игры, занимались конструированием, ритмикой и даже «родиноведением». Аделаида Семеновна и ее муж — Яков — также издавали первый в России журнал «Детский сад», посвященный проблемам дошкольного воспитания.

Учреждение официального праздника

Несмотря на столь давнюю историю, официальный статус всероссийского праздника День воспитателя получил сравнительно недавно. Инициатива его учреждения исходила от ведущих российских педагогических изданий. С 2004 года День воспитателя отмечали как неформальный праздник, пока в 2016 году Министерство образования и науки РФ не закрепило дату своим приказом.

Официальное название праздника — День воспитателя и всех дошкольных работников. Он отмечается 27 сентября и объединяет не только воспитателей, но и всех сотрудников детского сада: нянечек, логопедов, дефектологов, музыкальных руководителей и администрацию.

Традиции празднования: как отмечают День воспитателя в детских садах

Утренники и концерты с участием детей

Это, без сомнения, главная и самая трогательная традиция. Подготовка к утреннику начинается задолго до 27 сентября. Дети разучивают стихи, песни и танцы, готовят сценки, рисуют поздравительные плакаты и изготавливают своими руками поделки.

Официальные награждения и слова благодарности от руководства

Праздник не обходится без официальной части, которая подчеркивает важность труда дошкольных работников. Руководство детского сада, а часто и представители районного управления образования, вручают воспитателям и другим сотрудникам (нянечкам, логопедам, музыкальным руководителям) почетные грамоты, дипломы и благодарственные письма за многолетний труд, профессиональные достижения и вклад в развитие дошкольного образования.

Чаепития в коллективе

После рабочего дня наступает время совместного чаепития. Это может быть как мероприятие для всего коллектива, так и праздник в отдельной группе. За чашкой чая и домашними угощениями (часто сотрудники готовят что-то сами) стираются формальные границы. Воспитатели, нянечки, администрация общаются в нерабочей обстановке, делятся историями, шутят и просто отдыхают.

Родительский комитет часто присоединяется к этой традиции, вручая общий подарок от всей группы или организуя сладкий стол для сотрудников. Это жест внимания и благодарности, который всегда очень ценится.