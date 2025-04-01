Кто такой социопат и как с ним правильно общаться? Главные признаки обаятельного манипулятора

Диссоциальное расстройство личности: кто такие социопаты и в чем особенности их поведения

Социопат — это не обязательно маньяк из триллера. Он может быть вашим коллегой, партнером, начальником или даже другом. Улыбчивый, уверенный, обаятельный — и совершенно равнодушный к тому, что чувствуют другие. За маской харизмы может скрываться человек, который использует окружающих как инструменты, не испытывает вины и не видит ничего плохого в манипуляциях. Социопатия — это не художественный образ, а диагноз, признанный мировой психиатрией. «Газета.Ru» разобралась, что на самом деле стоит за этим расстройством, как оно проявляется и можно ли с ним ужиться.

Кто такие социопаты

В массовом сознании слово «социопат» стало почти штампом — хладнокровный, циничный, часто харизматичный антигерой, как будто списанный с Патрика Бэйтмана из романа «Американский психопат». Подобные образы нередко вызывают восхищение — за внешнюю смелость, уверенность, отчужденность. Но за кинематографической оболочкой прячется психиатрические особенности, причем не такие эффектные, как в фильмах. Ведь социопатия — серьезное расстройство личности.

close Кадр из фильма «Американский психопат» (2000) Lionsgate

В медицинской классификации это состояние носит название «диссоциальное расстройство личности» и входит в МКБ-10. Его основные признаки перечислил в беседе с «Газетой.Ru» врач-психиатр Дмитрий Заносов:

безответственность,



неспособность к эмпатии,



агрессивность,



пренебрежение к нормам,



неспособность выносить критику.

Это диагноз, за которым стоят десятилетия наблюдений, исследований и психиатрической практики.

Социопатия, как и другие расстройства личности, проявляется постоянно — это не что-то, что «включается» время от времени, например, по осени. Ее признаки тотальны: они пронизывают все сферы жизни человека и серьезно нарушают его способность функционировать. Ему трудно строить отношения с другими, и людям, в свою очередь, сложно взаимодействовать с ним. Это расстройство относится к так называемому кластеру B классификации личностных расстройств по DSM-V, куда также входят пограничное, нарциссическое и стероидное расстройства личности. Дмитрии Заносов врач-психиатр

Заболевание включено в международные классификации болезней и описывает стойкий тип поведения, при котором человек игнорирует права других, не способен к сочувствию, склонен к манипуляциям и не испытывает чувства вины. Слово «социопат» происходит от латинского socium («общество») и греческого pathos («страдание», «болезнь»). В этом и заключена суть: социопат не умеет выстраивать здоровые, устойчивые и равноправные отношения с другими людьми.

Такие люди могут внешне демонстрировать уверенность, обходительность, даже дружелюбие, но за этим — холодный расчет, неспособность к настоящей привязанности и полное пренебрежение к чувствам окружающих.

При этом важно понимать, что два человека с одним и тем же диагнозом могут быть совершенно разными клинически, добавил врач-психиатр. Один может осознавать свои трудности, стремиться к переменам и обращаться за помощью, а другой — быть полностью неуправляемым, демонстрировать агрессию и нарушать законы, что приводит к раннему контакту с правоохранительной системой.

Откуда возник термин «социопатия»

История термина уходит корнями в XIX век. Французский врач Филипп Пинель в 1806 году описал пациентов с агрессивным поведением, не сопровождающимся бредом, и назвал это состояние «безумием без бреда». Его ученик Жан-Этьен Эскироль ввел понятие «рационального безумия» — когда интеллект сохранен, но нормы морали разрушены. Позднее в англоязычной психиатрии появился термин «моральное помешательство» (moral insanity), а затем — «психопатия», который предложил немецкий психиатр Юлиус Кох.

Однако из-за путаницы с понятием «психоз» в 1930-х годах американские психиатры ввели новое определение — «социопат». Оно подчеркивало, что проблема носит не биологический, а социальный характер — по крайней мере, так считалось тогда. Основная гипотеза состояла в том, что социопатия формируется под влиянием среды: жестокого детства, неблагополучного или криминального окружения. При этом человек не теряет контакт с реальностью — в отличие от больных с психозами — но утрачивает моральные ориентиры.

close Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Американский психиатр Герви Клекли одним из первых подробно описал таких личностей в книге «Маска здравомыслия» (1941). Он обратил внимание на парадокс: внешне такие люди могли быть обаятельными, интеллектуально развитыми и успешными, но при этом абсолютно бессердечными, безответственными и равнодушными к страданиям других. Их «здравомыслие» — всего лишь маска.

Позже канадский клинический психолог Роберт Д. Хэйр развил эти идеи и создал шкалу PCL-R для оценки психопатических черт. Он называл таких людей «социальными хищниками», лишенными эмпатии и использующими других ради собственной выгоды. Для Хэйра социопаты — это не те, кто «теряет связь с реальностью», а те, кто отлично в ней ориентируется, но действует исключительно в своих интересах.

С 1980 года в международной психиатрии получил официальное признание диагноз «антисоциальное расстройство личности» (ASPD), который появился в третьем издании справочника DSM. Он стал клиническим стандартом, вытеснив термин «социопат» из профессионального лексикона. Однако в популярной культуре это слово прижилось крепко и до сих пор используется для обозначения людей, неспособных к сочувствию, склонных к манипуляциям и систематическому нарушению норм.

Характеристики социопатов и их частые фразы

На первый взгляд, социопат — почти мечта HR-специалиста: уверенный, харизматичный, умеющий произвести впечатление, он говорит ровно то, что вы хотите услышать. Он быстро завоевывает доверие, мастерски «втирается» в окружение, щедро раздает комплименты, но только чтобы потом обернуть их против вас. Внешне — прирожденный лидер, внутренне — режиссер психологического фильма, в котором вы играете без сценария и права отказаться от роли. Особо «одаренные» социопаты — обладатели полного набора из так называемой «темной триады»: нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Такой комплект превращает человека в социального хищника, которому чужды угрызения совести, а понятие «вина» существует только в отношении других.

Темная триада в психологии: почему люди с такими чертами опасны и что о них важно знать Нарциссизм, макиавеллизм, психопатия — от людей с такими чертами личности стоит держаться подальше... 16 мая 17:40

Один из любимых приемов — качели между обожанием и обесцениванием. Сегодня вы — гений, «единственный, кто его понимает», а завтра — «жалкий неудачник, мешающий делу», которому давно пора уйти в туман. Похвала здесь — не признание, а приманка. Он щедро осыпает вас красивыми словами, но только для того, чтобы потом ударить больнее. Сравнения с другими, мелкие уколы, пассивная агрессия — все это инструменты власти, завернутые в упаковку «прямоты» — на правду ведь не обижаются.

Социопат успешно притворяется участливым, чтобы потом использовать вашу уязвимость как оружие. При этом он не забывает напомнить, что вы «слишком остро реагируете» и «все опять испортили». Его арсенал ролей впечатляет: сегодня он спасатель, завтра судья, послезавтра — холодный эксперт по вашей «никчемности».

close worradirek/Shutterstock/FOTODOM

В работе — это незаменимый сотрудник, который почему-то все время жалуется, что его никто не ценит. Он присваивает чужие идеи, создает интриги, вставляет палки в колеса, а потом с невинным видом пожимает плечами: «Я же просто предложил, чего вы так эмоционально реагируете».

В семье — это партнер, который «любит по-своему», то есть с регулярными упреками, игнорированием, разрушением самооценки и обязательным напоминанием: «Никто, кроме меня, тебя не выдержит».

Общение с таким человеком — жизнь в лабиринте с кривыми зеркалами. Вы все время сомневаетесь в себе, не понимаете, где границы, чувствуете тревогу, вину и растерянность.

Именно этого он и добивается: полного эмоционального контроля. Газлайтинг, абьюз, виктимблейминг, манипуляции, молчаливая агрессия, эмоциональные подметки — все идет в ход, а еще лучше одновременно.

Кто такой абьюзер? Способы его распознать и выйти из абьюзивных отношений По словам психологов, большинство людей в мире так или иначе сталкивались с абьюзом. Такое... 02 июля 18:46

Если вы попытаетесь выяснить отношения и отстоять себя, то с высокой вероятностью услышите: «Ты опять все выдумываешь», «Я не обязан все время тебя поддерживать», «У меня просто такой характер». Фразы вроде «Мир — это джунгли», «Я говорю правду, в отличие от лицемеров», «Слабые всегда обижаются» — его коронная идеология. Справедливость, эмпатия, забота? Это из другой оперы. Социопат строит мир, где все играют по его правилам — или вылетают за борт.

В долгосрочной перспективе при тесном общении с ним у окружающих размываются границы личности. Люди перестают доверять себе, боятся проявлять себя и ошибаться. А он лишь вальяжно разворачивается в кресле и говорит: «Я всегда знал, что ты нестабильный(ая)». И улыбается, потому что вы снова ему поверили. Такое поведение вызывает у нормального человека путаницу, тревогу, чувство вины. Человек начинает сомневаться в себе и оправдываться. Именно этого социопат и добивается: эмоционального контроля и психологического превосходства.

close Shutterstock

Для социопатов характерны лживость, склонность к манипуляциям, поверхностность эмоций, импульсивность, неспособность к длительным привязанностям и полное пренебрежение нормами морали.

Они часто пользуются приемами обесценивания и психологического давления: могут сделать комплимент, а затем сразу уколоть сарказмом; обвинить вас в излишней чувствительности или перевести разговор в русло обвинений. Разговор с таким человеком может начинаться доброжелательно, а заканчиваться нападками: «Ты сам виноват», «Это не мои проблемы», «Мне плевать, что ты чувствуешь».

Что же чувствует сам социопат? Нельзя однозначно сказать, что человек с антисоциальным расстройством личности не испытывает тревоги, одиночества или внутренних конфликтов. Да, часто их воспринимают как бессердечных, холодных и не способных к раскаянию — особенно за жестокие поступки. Но это упрощенный образ. На деле такие люди тоже могут чувствовать одиночество из-за трудностей в отношениях, сталкиваться с тревогой в ответ на стресс и, в целом, переживать негативные эмоции. Их чувства могут быть более поверхностными и нестабильными, но это не значит, что их нет вовсе. Дмитрии Заносов врач-психиатр

Причины социопатии

Откуда берется социопатия? Вопрос не новый и ученые ломают над ним голову уже не одно десятилетие. За это время накопилось немало теорий, гипотез и МРТ-снимков. Начнем с того, что биология — не последний игрок в этой партии. Современные нейробиологические исследования показали: у людей с выраженными антисоциальными чертами наблюдаются аномалии в работе миндалевидного тела и префронтальной коры — зон, отвечающих за эмоции, моральный выбор и контроль импульсов. То есть не то чтобы у них «нет совести» — просто мозг работает так, что ее сигнал тонет в общем шуме. Вопрос лишь в том, родился ли человек с этими настройками или приобрел их позже — и тут начинается второй акт.

Социальная среда — тот еще скульптор. Хаотичное воспитание, физическое или эмоциональное насилие, жизнь в атмосфере агрессии и бесконечной борьбы за выживание — идеальные условия для того, чтобы сочувствие было признано слабостью, а ложь — нормой. Если ребенку регулярно демонстрируют, что чувства — это балласт, а мир делится на хищников и жертв, он рано или поздно выбирает, кем быть. И в этом выборе от любви до манипуляции — один шаг.

«Мы до конца не знаем, почему возникают расстройства личности, в том числе социопатия. Однако существует гипотеза, что важную роль играет дисфункциональная — или, иначе говоря, инвалидизирующая — среда, в которой формируется личность. Такая среда может способствовать развитию черт, которые мешают человеку функционировать в обществе. Например, он с детства усваивает, что для достижения целей нужно лгать, проявлять агрессию, жестко пресекать любые попытки других как-то влиять на него. Но позже, столкнувшись с более сложным и тонким устройством мира, он не может адаптироваться: ему трудно понять, что люди не всегда говорят что-то с умыслом, что не все — угроза, и не каждый контакт — вызов», — отметил Дмитрий Заносов.

close Jakub Krechowicz/Shutterstock

Однако важно понимать: травма — еще не приговор. Тысячи людей с тяжелыми биографиями не становятся социопатами, а наоборот, учатся сопереживать, восстанавливают границы и строят теплые отношения. Поэтому говорить стоит не о «причине», а о водовороте факторов: генетическая база, особенности работы мозга, плюс токсичная среда — и вот перед нами человек, способный на хладнокровные и аморальные поступки без малейшего дискомфорта.

Именно в этом, пожалуй, и заключается суть социопатии: не столько злой умысел, сколько полное эмоциональное равнодушие к последствиям своих действий.

Чужая боль? Не его проблема. Правила? Для других. Ответственность? Только если с бонусами. А если нет — всегда найдется кто-то, на кого можно перевести стрелки.

Как взаимодействовать с социопатом

Взаимодействие с социопатом бывает весьма сложным: если вы обнаруживаете, что кто-то из вашего окружения постоянно использует манипуляции, провоцирует конфликты или цинично пользуется вашей добротой, стоит внимательно проанализировать поведение человека. Психиатры, в том числе и изучающие диссоциальные расстройства, рекомендуют не пытаться «переделать» социопата своими силами. Попытка воздействовать на его моральные ценности, апеллируя к «совести», почти наверняка обречена на провал.

Люди с антисоциальным расстройством личности могут быть как опасными, так и вполне безобидными. У него могут быть определенные черты — например, холодное, рациональное отношение к нормам. Он не убивает не потому, что «это люди», а потому что «за это сажают». Насколько с таким человеком можно выстраивать отношения, зависит от того, насколько он скомпенсирован, саморефлексивен и избегает проблем. Дмитрий Заносов врач-психиатр

Личные границы — гарант безопасности. Если вы понимаете, что имеете дело с человеком, способным сознательно нарушать чужие границы, постарайтесь сразу обозначить свои условия взаимодействия. К примеру, в рабочей среде это может означать четкую формулировку задач и отказ от любых разговоров, не связанных с делом.

Не поддавайтесь на провокации. Социопаты нередко используют агрессивные или обесценивающие замечания, чтобы вывести собеседника из равновесия. Спокойная реакция и умение сохранять холодную голову в таких случаях — ваш лучший щит. Не стоит вступать в конфликт, когда вас пытаются спровоцировать на эмоциональный взрыв.

Избегайте с ними разговоров по душам. Люди с социопатическими чертами могут использовать любую личную информацию против вас или в своих интересах. Именно поэтому делиться сокровенными секретами лучше только с теми, кому вы действительно доверяете.

Обращайтесь за помощью к профессионалам. Если социопат — близкий родственник или партнер, взаимодействие может настолько изматывать, что понадобится помощь психолога или психиатра. Специалист поможет оценить ситуацию и выстроить более эффективные стратегии поведения.

close Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В любой сомнительной ситуации помните: вы не несете ответственности за действия другого человека.

Социопат часто возлагает вину за свои поступки на окружающих, используя газлайтинг или другие техники манипуляции. Ваша задача — не вовлекаться в эмоциональные игры и сохранять осознанность.

Что такое газлайтинг и как ему противостоять? Советы психолога Газлайтинг — тонкая манипуляция и одна из самых изощренных форм психологического насилия. Цель... 16 августа 13:54

Можно ли вылечить социопатию

Здесь мнения психиатров расходятся. Некоторые считают, что социопатия как часть антисоциального расстройства личности поддается лишь ограниченной коррекции. Другие указывают на возможность успешной терапии при условии искреннего желания самого человека меняться. Но ключевой барьер — это отсутствие у большинства социопатов внутренней мотивации к самоанализу. Им проще винить обстоятельства или пользоваться людьми, чем признавать ошибочность собственных поступков.

Наиболее эффективными методами считаются долгосрочная психотерапия (когнитивно-поведенческая, диалектическая) и работа над социальными навыками. Однако успех сильно зависит от глубины расстройства, окружения пациента и вовлеченности специалистов. В ряде случаев врачи подключают медикаментозную коррекцию сопутствующих симптомов — например, агрессии, тревожности или депрессии, которая может формироваться при осложненном течении антисоциального расстройства.

Стоит понимать, что «исцеление» здесь редко означает обретение нормальной эмпатии или сильных моральных убеждений.

Скорее, речь идет об определенных изменениях в поведении: человек учится лучше контролировать вспышки гнева, реже нарушает закон, начинает понимать выгоду долгосрочных отношений без конфликтов. Но основа личности при этом может оставаться прежней — рациональной, лишенной глубокой эмоциональной связи с другими.

«У многих слово «социопат» сразу вызывает образ маньяка из фильма — гения зла, серийного убийцу, лишенного совести. Но это миф. Человек с антисоциальным расстройством личности не обязательно преступник. Да, у него может не быть глубокого понимания социальных норм — почему «так нельзя». Но при этом он вполне осознает последствия: не хочет сесть в тюрьму, быть избитым или наказанным. Это не глупые люди, нарушающие закон из-за импульса — часто за их поступками стоит холодный расчет. Не каждый социопат опасен. И не каждый преступник — социопат. Это не демоны, не «антигерои», а люди с нарушенными моделями мышления и поведения. Часто они сами страдают от своих особенностей и в ряде случаев готовы меняться», — заключил психиатр.