Главные предсказания Нострадамуса: что он писал в своих «Пророчествах» и сбылись ли они

Кем на самом деле был Нострадамус, что он писал в книге пророчеств и почему его предсказаниям верят

Когда речь заходит о знаменитых прорицателях, Мишелю де Ностредаму — больше известному как Нострадамус — обычно отводят почетное место в начале списка. Его «Пророчества», вышедшие в свет в эпоху Возрождения, на протяжении веков не дают покоя оккультистам, любителям исторических сенсаций и скептикам. Кем был Нострадамус на самом деле: провидцем, обладавшим мистическим даром, или обычным врачом и астрологом, чьи туманные поэтически тексты дают людям с развитой фантазией простор для бесконечного количества интерпретаций, разбиралась «Газета.Ru».

Кто такой Нострадамус и чем он занимался

Мишель де Ностредам (более известный как Нострадамус) появился на свет 14 декабря 1503 года (по другим данным — 21 декабря) во французском городе Сен-Реми-де-Прованс. Расхождения связаны с тем, что в эпоху Возрождения место и дату рождения могли фиксировать не слишком педантично. Семья Нострадамуса была еврейского происхождения, но приняла католичество, чтобы избежать притеснений. Будучи ребенком, Мишель проявлял смышленость и любознательность, и родители постарались обеспечить перспективному сыну хорошее образование.

Сначала он отправился в Авиньон, чтобы изучать гуманитарные науки, а затем поступил в медицинскую школу Монпелье — одну из самых уважаемых в те времена. Однако, помимо медицины, он интересовался астрологией и алхимией — что не было редкостью для образованных людей той эпохи. Многие ученые Возрождения охотно совмещали, казалось бы, абсолютно полярные сферы — науку, религию, магию, наблюдения за небесными телами.

Среди современников Нострадамус прославился в первую очередь как врач, который довольно эффективно боролся с чумой, бушевавшей на юге Франции в 40-х годах XVI века. Он прибегал к вполне традиционным для своего времени медицинским методам, но при этом практиковал и астрологию, пытаясь с помощью гороскопов определить благоприятные периоды для лечения или предупреждать новые эпидемии.

close Mary Evans Picture Library

Медицина, алхимия, астрология — все это существовало в жизни Нострадамуса бок об бок. Он лечил больных и составлял астрологические календари для придворных — это было первым шагом к составлению тех самых пророческих катренов рифмованных строф из четырех строк, содержащих законченную мысль.

Как Нострадамус стал известным предсказателем

Псевдоним Нострадамус возник от латинизированной формы его фамилии (Nostredame → Nostradamus). В XVI веке латынь считалась языком ученых, теологов и философов. «Нострадамус» звучало более авторитетно, а кроме того — красиво и таинственно, что, вероятно, частично способствовало популярности его трудов. И хотя сам Мишель де Ностредам не слишком упирал на магический характер своих сочинений (он писал в традиции астрологических трактатов), слухи о его особых способностях ходили самые разные. В конце концов, им двигала не одна лишь жажда славы: финансами тоже надо было заниматься, а книги имели спрос.

close Philippe Lissac/GODONG/Global Look Press

По свидетельствам современников, часть аристократии весьма благосклонно относилась к Нострадамусу как к астрологу. Екатерина Медичи, жена короля Генриха II, якобы во многом доверяла его советам. Нострадамус получал заказы на личные гороскопы и давал консультации. Историки спорят, могли ли его астрологические услуги влиять на решения двора. Вероятнее всего, это было лишь развлечением, а сам Нострадамус не стремился к статусу пророка. Но громкий титул «прорицателя» закрепился за ним уже при жизни, и легенды о нем и его сочинениях начали гулять по Европе.

Наиболее ранние публикации Нострадамуса — это альманахи и календари, которые содержали астрологические прогнозы для определенных лет и были весьма популярны при дворе. Обретя славу придворного астролога, Мишель де Ностредам решил пойти дальше и в 1555 году издал книгу «Пророчества» («Les Prophéties»), или в более современных переводах — «Центурии». В ней собраны четверостишия, написанные на французском (иногда с вкраплениями латыни и других языков), в которых образно и иносказательно описываются предрекаемые автором сборника события.

Самые известные «сбывшиеся» предсказания Нострадамуса

Имя Нострадамуса по сей день окружено ореолом таинственности и мистики. Ему приписывают дарованную свыше способность видеть будущее — хотя сам он, скорее, считал свои прогнозы результатом астрологических расчетов и глубоких познаний в алхимии и других науках той эпохи.

Многие его катрены — четверостишия, которые вошли в знаменитые «Центурии», — настолько пространны и полны метафор, что при желании под них можно подвести десятки разных исторических событий. Поле для интерпретаций огромно. На нем есть несколько предсказаний, которые чаще всего упоминаются как самые яркие случаи совпадений с реальными историческими фактами.

Смерть короля Генриха II на рыцарском турнире

Одним из первых громких успехов Нострадамуса-предсказателя называют катрен, где звучит пророчество о «старом льве» и «молодом льве», которые сойдутся в поединке, в результате чего «старый лев падет» от страшного ранения в глаз. Здесь и далее публикуем один из возможных вариантов перевода, в разных источниках формулировки могут отличаться:

Молодой лев превзойдет старого На поле боя в одиночном поединке. Он пронзит ему глаз в золотой клетке, И две раны сольются в одну — и он умрет мучительной смертью

Считается, что это пророчество (приписывают его катрену I.35, хотя номера могут отличаться в разных изданиях) сбылось в 1559 году, когда французский король Генрих II погиб в результате несчастного случая на рыцарском турнире. Его соперником был граф Габриэль де Монтгомери — «молодой лев», а сам Генрих II, обладавший «львиным» характером и выступавший под соответствующими геральдическими символами, был старше. В ходе поединка обломок копья вошел через щель в забрале шлема короля («золотая клетка»), поразив ему глаз. Генрих II несколько дней страдал от невыносимой боли, но врачи оказались бессильны, король скончался.

close Эдуар Детай. Смерть Генриха II (1906) Wikimedia Commons

Великий лондонский пожар (1666 год)

Еще одно часто цитируемое предсказание касается эпического пожара в Лондоне, уничтожившего большую часть города в 1666 году. В «Центуриях» можно найти расплывчатые строки о «большом огне в большом городе», который «поглотит стены».

Под «большим городом» поклонники Нострадамуса понимают Лондон, который в XVI–XVII веках действительно считался одним из главных экономических и культурных центров Европы. А «великий огонь» и дата 1666 года выглядят особенно символично, ведь цифра «666» издавна ассоциируется с апокалиптическими мотивами. Действительно, Великий пожар в Лондоне начался 2 сентября 1666 года и бушевал несколько дней, уничтожив тысячи домов и значительную часть исторического центра.

Скептики указывают, что в XVI веке крупные пожары в европейских городах с их деревянной застройкой случались регулярно, да и в четверостишиях Нострадамуса название «Лондон» напрямую не прозвучало. Тем не менее, любители отыскивать соответствия продолжают считать, что пророчество полностью сбылось.

close Великий лондонский пожар (1666 год) Wikimedia Commons

Петр I: реформатор из северной страны

В некоторых источниках, опирающихся на «Предсказания», встречаются утверждения, что Нострадамус мог предвидеть эпоху Петра I — русского царя, а затем императора, ставшего символом грандиозных перемен и европеизации страны. Часто упоминают катрены, где фигурирует «северная земля» и «великий преобразователь», который откроет «окно» в иные края.

Эти тексты очень образны и допускают различные трактовки. Тем не менее, одна из популярных версий — что Нострадамус предвидел приход к власти некоего сильного реформатора из северной страны, который перевернет жизнь своего государства, выведет его на новые рубежи, создаст могучий флот и «сольет Восток и Запад».

close Худ. Деларош

Великая французская революция (1789–1799)

В «Центуриях» можно найти строки, в которых упоминаются восстания, низложение монархии и некие глобальные потрясения. С точки зрения толкователей Нострадамус мог говорить об одном из самых значимых переворотов в истории Европы — Французской революции 1789 года.

В одном из катренов речь идет о том, что «народ восстанет против своего короля, а священники окажутся отброшены прочь». Мятеж, казнь Людовика XVI, а также масштабные гонения на церковь во время революционного террора хорошо соотносится с этим описанием. Однако во время жизни самого Нострадамуса народные бунты, религиозные войны и конфликты монархов были нередки, так что подобное «пророчество» — почти универсальная формула.

close Национальное собрание клянется не расходиться, пока во Франции не будет принята конституция Paris Musees Collections

Наполеоновские войны

Считается, что Нострадамус в своих катренах описывал не только свержение монархии во Франции, но и приход к власти Наполеона Бонапарта, а также масштабные наполеоновские войны. В одном из приписываемых ему пророчеств встречаются слова:

Будет больше огня, чем крови — По, Не и Олорон. Великий будет бежать к притоку, чтобы купаться в море похвалы. Он не допустит прихода Пия

Здесь упоминаются французские города По, Не и Олорон. Согласно одной из версий толкований, это намек на южные земли, где начиналась карьера будущего властителя (Наполеон был родом с Корсики, которой в четверостишии нет, но географические намеки часто трактуют рисширено). «Больше огня, чем крови» якобы символизирует низкое происхождение будущего императора и его неуемные амбиции, которые помогли сломать социальные рамки эпохи. Упоминание Пия в этом катрене связывают с папами римскими Пием VI и Пием VII — оба враждовали с Наполеоном. Пий VI был вынужден признать его власть, а Пий VII и вовсе оказался заточен в тюрьме по приказу Бонапарта.

Храбр в сражениях, очень плох для церкви, Он будет досаждать священникам, как вода досаждает губке.

Этот образ часто приводят как свидетельство того, что Наполеон не слишком церемонился с религиозными институтами и умело манипулировал отношениями с церковью ради укрепления своей власти. Некоторые поклонники Нострадамуса утверждают, что тот предвидел судьбу Бонапарта, вплоть до его изгнания и окончательного разгрома.

Наконец, существует версия, что Нострадамус называл Наполеона первым из трех «Антихристов», способных «потрясти весь людской род», — следующими в этом ряду стали Гитлер и некий будущий третий тиран, которого еще предстоит «распознать». Разумеется, скептики полагают, что подобные образы можно легко примерить на очень многих крупных военачальников и государственных деятелей.

close Фрагмент картины «Наполеон на перевале Сен-Бернар» (1801) Жак Луи Давид

Приход к власти Гитлера и Вторая мировая война

Чрезвычайно популярна идея, что Нострадамус предвосхитил приход к власти Адольфа Гитлера, возникновение Третьего рейха и ужасы Второй мировой войны. Здесь часто упоминается одно из самых скандальных «доказательств»: в тексте катрена фигурирует «Hister», что часто считают искаженным вариантом написания фамилии Гитлер.

Дикие звери от голода переплывут реки. Большая часть лагеря станет напротив Hister. В железной клетке потащат великого, Когда Рейн обратит внимание на дитя Германии.

В этих пространных формулировках под «большой частью лагеря», которая встанет против, понимают антигитлеровскую коалицию. Но есть и другая интерпретация, в которой логики не меньше. Ряд исследователей обращают внимание на то, что Hister — старинное латинское название участка реки Дунай.

В другом четверостишие Нострадамуса говорится:

Из глубин Западной Европы появится ребенок бедняков, Который своей речью привлечет к себе множество людей. Слава его будет расти к востоку, И молнией обернется военное движение.

Распространенная интерпретация: «ребенок бедняков» — это Гитлер, который действительно родился в достаточно скромной семье; «слава к востоку» — экспансия на Восток (Польша, СССР и т. д.); «военное движение» — начало Второй мировой войны и блицкриг. Добавьте сюда игру слов «Hister»/«Hitler», и вы при желании увидите в этих катренах указание на конкретные исторические события. А если продолжить фантазировать, можно найти в них привязку к каким-нибудь другим фактам.

close Адольф Гитлер выступает с речью во время предвыборной кампании в Германии, 1930 год AP

Убийство Джона Кеннеди (1963 год)

Отдельные энтузиасты приписывают Нострадамусу и пророчество об убийстве 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди. Существует легенда о катрене (в разных источниках приводится разный текст), где сказано нечто вроде:

Несчастье упадет с высокой кровли на великого, И обвинят в этом невинного, который погибнет.

Многие толкователи утверждают, что «несчастье с высокой кровли» — это выстрел, сделанный из верхних этажей здания, где устроился стрелок. Как известно, Джон Кеннеди погиб от пули снайпера 22 ноября 1963 года в Далласе. Стрелявшим назвали Ли Харви Освальда — именно его официально объявили виновным. Однако многочисленные расследования оставили массу вопросов о реальной причастности Освальда. Самого подозреваемого застрелили до начала полноценного разбирательства, что лишь укрепило веру в различные заговоры.

По логике поклонников творчества Нострадамуса, фраза «обвинят невиновного» указывает на то, что Освальд был пешкой в чьей-то игре, а его быстрая смерть — подтверждение «пророчества». Скептики же раз за разом напоминают, что в оригинальных текстах пророка более-менее четких отсылок к Кеннеди или Далласу не найти, а широкое толкование метафоры «свалившееся с высоты несчастье» можно применить ко множеству трагедий.

close Президент США Джон Кеннеди в Далласе за минуту до убийства, 22 ноября 1963 года Jim Altgens/AP

Теракт 11 сентября 2001 года (падение башен-близнецов)

Одно время в интернете гремели истории о том, что Нострадамус чуть ли не в точности описал уничтожение Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Цитировали при этом разные отрывки, в том числе фейки, которых в сети гуляло немало. Самая яркая псевдоцитата гласила примерно следующее: «В городах Йоркских близнецы рухнут от небесного огня…».

Однако скрупулезные исследователи «Центурий» указывали, что в оригинальных текстах нет фразы про «две высокие башни» или «город Йорк». Все, что можно найти, — это опять же довольно пространные слова о каком-то «огне, упавшем с небес» на «два столпа», но там нет конкретики. При этом некоторые катрены действительно можно было бы трактовать, как пророчество глобальной катастрофы, затронувшей два идентичных объекта. В итоге большая часть «доказательств» свелась к тому, что люди, впечатленные трагедией, искали хоть какую-то опору в пророчествах XVI века. И, как обычно бывает, интерпретации принесли им «подтверждение».

close Во время теракта в Нью-Йорке, 11 сентября 2001 года Chao Soi Cheong/AP

Предсказания о полетах в космос

Еще одна линия толкований — будто Нострадамус предсказал эру авиации, покорения неба и космоса. В некоторых катренах упоминаются «железные птицы», «братство, которое достигнет неба» и тому подобные метафоры. Например, цитируют один из стихов:

Там, где железная птица пронзит небеса, Человек достигнет мест, скрытых от его глаз.

Многим в этом видится намек на самолеты, ракеты и полеты на Луну. Скептики же парируют, что «железные птицы» могут означать кометы, метеориты или вообще что-то другое, ведь Нострадамус часто использовал эзотерические образы, магические символы и астрологические намеки.

Что Нострадамус еще предсказывал

Если в предыдущем блоке шла речь о «сбывшихся» предсказаниях, которые можно оценить постфактум, то ниже речь о поле для спекуляций о будущем. В интернете можно найти десятки, если не сотни статей «Что Нострадамус напророчил на ХХХ год?» или «Шокирующее предсказание Нострадамус о России, которое скоро сбудется». Чаще всего это пересказ катренов, где обнаружили намеки на политические, экономические, социальные или природные катаклизмы.

Пугающие прогнозы о войнах и катастрофах

У каждого толкователя свой взгляд: одни уверены, что Нострадамус чуть ли не датами указал на грядущие мировые войны, революции, падения астероидов и прочие бедствия. Другие считают стихи более обобщенными, и если внимательно их читать, то становится ясно: пророк говорил скорее о всеобщем кризисе моральных ценностей, нежели о конкретных битвах. Например, есть катрены, где речь идет о «великом огне, спустившемся с неба», или о «раскатах грома в землях Востока», в чем одни видят прогноз ядерных войн, а другие — обычные грозы. Вопрос интерпретации всегда остается открытым.

Что пророчили в последние годы

В конце каждого года в интернете начинают циркулировать статьи наподобие: «Нострадамус в ХХХ году предсказал…». Так, обсуждалась версия, что в текстах Нострадамуса якобы есть упоминание о «крупном экономическом кризисе» и «масштабном конфликте в Европе». В 2024-м, по толкованиям некоторых энтузиастов, человечество должно было столкнуться с новой вспышкой болезней или климатическими катастрофами. При этом скептики отвечают: «Посмотрите на любой год — всегда где-то идет кризис, где-то разгорается война, а непогода и наводнения случаются регулярно».

Предсказания о России и «северном царстве»

Отдельно стоит упомянуть «русский» вопрос. В разных российских медиа и блогах время от времени появляются тексты, где утверждается, будто Нострадамус ясно говорил о России как о «северной земле, которая будет править судьбой Европы» или «принесет духовное возрождение». Только вот, если поискать эти фразы в оригинальных «Центуриях», едва ли удастся найти прямого упоминания России или Руси. Часто можно встретить ссылки на строчки: «Сияние с Севера озарит народы, и старый Запад пасть свою разинет…», которые можно толковать сколь угодно широко.

Впрочем, у традиции вычитывать в древних пророчествах намеки на конкретную страну глубокие корни. Например, в XVIII–XIX веках богословы и публицисты активно пытались найти Россию в пророчествах апостола Иоанна (Откровение) и других святых. И Нострадамус тоже попал в этот список.

Оптимистические прочтения: «Золотой век»

Примечательно, что не все катрены описывают мрак и хаос. Есть строчки более жизнеутверждающие, в которых фигурируют «новые сады», «принесение мира» и «восход лучей благодати». Несколько толкователей утверждают, что Нострадамус предсказывал «перерождение человечества» через суровые испытания, после чего наступит нечто вроде Золотого века — времени, когда народы объединятся, войны прекратятся, а духовность возобладает над эгоизмом.

Правда, относительно конкретных дат, когда наступит этот светлый период, у исследователей нет единого мнения. Некоторые выделяют 2038 год, другие — 2050-й, третьи вообще относятся к этому метафорически. Но, как и в случае с мрачными прогнозами, тексты дают бесконечное пространство для фантазии.

Пророчества для «сильных мира сего»: короли, политики и знаменитости

Нередко к Нострадамусу апеллируют, когда хотят найти подтверждение грядущим переменам в высших кругах власти. «Он предсказал смену монархии» — об этом писали при рождении принца Уильяма или при коронации Карла III в Великобритании. Кто-то уверяет, что в катренах есть намек на уход с мировой арены крупных политических фигур XXI века. При этом нередко особо верующие добавляют собственные «украшения»: какую-нибудь яркую фразу, вроде «Падут великие престолы, и выйдет безмолвный народ», хотя в подлиннике может быть нечто абсолютно иное. Эпоха интернета порождает сотни псевдоцитат, которые сложно отследить до первоисточника.

close Mary Evans Picture Library

Почему люди верят в предсказания и что такое магическое мышление

Часто попытки «вычитать» конкретные события из поэтических катренов заканчиваются взаимоисключающими толкованиями. Для одних «небесный огонь» — это небесная кара, для других — спутник, который упадет на Землю. Одно и то же четверостишие могут трактовать как предсказание глобального потепления или же необычно ранних снегопадов в Москве в конкретном году. Порой кажется, что если закрыть в библиотеке несколько человек с книгой Нострадамуса и попросить их за сутки найти подтверждение какому-то событию, они рано или поздно отыщут катрен, который можно интерпретировать нужным образом.

Но зачем современному человеку, у которого под рукой интернет и доступ к научным данным, верить в пророчества, написанные пять веков назад? Как пояснил «Газете.Ru» психолог Вадим Гуляев, это связано с «магическим мышлением» — склонностью видеть причинно-следственные связи там, где их на самом деле нет. С точки зрения эволюции такой механизм очень помог нашим предкам: они копировали поведение более удачливых соплеменников, зачастую не понимая причин их успеха. Сегодня это проявляется в вере в гороскопы, гадания и пророчества.

Человеческий мозг стремится находить смысл даже в хаотичных событиях, добавила в беседе с «Газетой.Ru» клинический психолог Оксана Кривцова. По ее словам, расплывчатые и многозначные предсказания, подобные тем, что делал Нострадамус (или которые ему приписывают), открывают простор для интерпретаций и позволяют легко «находить» подтверждение.

Вера в предсказания часто подкрепляется социальным окружением. Если в нашем ближайшем окружении люди верят в пророчества и обсуждают их, мы с большей вероятностью тоже примем эти убеждения. Это явление известно как конформизм. Кроме того, в периоды стресса, тревоги или горя люди становятся более восприимчивыми к магическому мышлению и предсказаниям. Они ищут утешения и надежды в источниках, предлагающих простые ответы и решения. Оксана Кривцова клинический психолог

По словам Вадима Гуляева, схожим образом работает эффект Барнума: люди склонны принимать обобщенные высказывания за точные характеристики своей личности. Чем расплывчатее пророчество, тем легче каждому «увидеть» в нем то, что подходит именно ему. Неопределенность вызывает тревогу, а пророчества создают иллюзию контроля и дают объяснение тому, что происходит. Иногда это помогает снизить стресс, порождая чувство «предначертанности», отметил Гуляев.

Однако есть и обратная сторона: уповая на «высшие силы», люди перестают искать собственные пути решения проблем и перекладывают ответственность.

Немаловажен и аспект когнитивной предвзятости: мы запоминаем в первую очередь те случаи, когда пророчества якобы сбываются, и забываем все неудачи. То есть человек замечает счастливые совпадения и игнорирует провалы. На этом принципе зиждется эвристика доступности: яркие события глубоко врезаются в память, даже если являются исключением, а не правилом.

«Вера в предсказания — это естественный психологический механизм, — резюмирует Гуляев. — Она помогает нам справляться с тревожностью, придает жизни смысл и нередко мотивирует на перемены. Но когда вникаешь в научные объяснения этих процессов, иллюзия быстро рассеивается. Это не означает, что люди, верящие в пророчества, наивны — так просто устроен наш мозг. Однако, понимая эти механизмы, мы можем более осознанно относиться к подобным вещам и не позволять им определять наши жизненные решения».