В Северодвинске врач ошибочно признал 73-летнюю пациентку мертвой и убил ее в морге

В Северодвинске 29-летнего реаниматолога обвинили в убийстве пациентки, которую он ранее ошибочно признал мертвой. По версии следствия, в морге у женщины обнаружили признаки жизни, но врач вместо помощи ввел ей препарат, от которого она скончалась. Сам мужчина вину не признает и говорит, что действовал по протоколу. Что известно о происшествии — в материале «Газеты.Ru».

В Северодвинске Архангельской области врача-реаниматолога обвинили в убийстве 73-летней пациентки, которую ранее ошибочно признали мертвой.

По версии следствия, медик сначала констатировал смерть женщины и направил ее в морг. А когда у пациентки обнаружили признаки жизни, врач пришел к ней и сделал «смертельную инъекцию».

Как сообщил Telegram-канал 112, трагедия произошла еще 17 декабря 2025 года. 73-летняя Галина поступила в больницу с острым тромбозом. В какой-то момент у пенсионерки остановилось сердце, и реаниматолог Олег Г. около получаса пытался ее спасти .

Как утверждает канал, сердцебиение удалось восстановить, однако врач этого не заметил и констатировал смерть. Женщину отправили в морг. Там примерно через два часа санитар обнаружил у нее признаки жизни и сообщил об этом медикам.

По версии следствия, заведующий отделением направил врача для оказания экстренной помощи, однако реаниматолог, ранее признавший пациентку мертвой, вместо того, чтобы спасти женщину, ввел ей некий препарат , после чего она умерла. Следователи считают, что таким образом мужчина пытался скрыть первоначальную ошибку.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве человека, находившегося в беспомощном состоянии. Реаниматолога задержали и заключили под стражу. В минздраве Архангельской области сообщили, что следят за расследованием и держат ситуацию на контроле.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин также потребовал доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Сам обвиняемый не признает вину и говорит, что действовал строго по медицинскому протоколу , заявил его адвокат в комментарии каналу Baza.

Как выяснил РЕН ТВ, 29-летний Олег Г. начал работать в медицине в 2021 году, а в 2023-м окончил ординатуру по специальности «Анестезиология-реаниматология».

Какой препарат ввели пациентке

По информации Telegram-канала 112, врач мог использовать пропофол — препарат для внутривенной анестезии, используемый для введения в наркоз и его поддержания. Средство может угнетать дыхание, его применение требует контроля состояния пациента. Как пишет Telegram-канал Baza, пропофол находится в легком доступе у врачей и не подлежит строгому учету.

Этот же анестетик фигурировал в деле о смерти американского певца Майкла Джексона . Музыкант скончался в июне 2009 года в возрасте 50 лет от острой интоксикации пропофолом в сочетании с другими седативными средствами. Его личного врача Конрада Мюррея впоследствии признали виновным в непредумышленном убийстве и приговорили к четырем годам заключения.

Специалисты, которых опросила Baza, предположили, что одним из доказательств по делу об убийстве в Северодвинске могла стать токсикологическая экспертиза. По их словам, следователи могли обнаружить вещество, сведения о введении которого отсутствовали в медицинских документах.

Мог ли санитар предотвратить гибель женщины

Отдельные вопросы возникли к действиям сотрудника морга, который первым обнаружил признаки жизни у пенсионерки. По информации РЕН ТВ, санитар мог не вызвать реанимационную бригаду, а вместо этого связался непосредственно с врачом, который констатировал смерть пациентки.

Медицинский специалист в беседе с каналом пояснил, что в подобной ситуации следовало немедленно вызвать экстренную помощь, а также уведомить полицию и патологоанатома.

Жалобы на больницу и прежнее уголовное дело

После сообщений об убийстве РЕН ТВ обратил внимание на отзывы родственников пациентов больницы, где работал обвиняемый.

Одна из женщин рассказала, что ее дядя с онкологическим заболеванием умер через девять дней после госпитализации. По ее словам, семья просила врачей отменить препарат, после которого мужчине становилось хуже, однако лечение продолжили.

Другая женщина утверждала, что ее отца сначала отказались госпитализировать, несмотря на сильные боли в ногах. Позже мужчину доставили в больницу с инсультом, где он, по словам родственницы, заразился коронавирусом. После выписки пациент умер.

Кроме того, по информации РЕН ТВ, в 2020 году больница фигурировала в деле о мошенничестве при установке системы подачи кислорода пациентам с COVID-19. По материалам дела, инженер учреждения и предприниматель завысили стоимость работ, сумма предполагаемого хищения составила около 6 млн рублей. Впоследствии дело передали в суд.