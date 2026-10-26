«Две коробочки продуктов за 40 тысяч рублей»: как живут без еды в красноярской Эвенкии

Жители Сибири рассказали, как поселки Эвенкии остались без топлива и продуктов перед зимой

Этой осенью жители некоторых районов Сибири столкнулись с острым дефицитом продуктов — поселки Эвенкии на Крайнем Севере остались без еды из-за аномального обмеления рек. Баржи не смогли доставить запасы, а по суше их можно привезти только уже в морозы. Сейчас продовольствие завозят по воздуху. Цены на продукты в магазинах взлетели до заоблачных значений.

В небольшом поселке Тура на Крайнем Севере России живет около 4,3 тыс. человек, однако отсюда управляют территорией практически размером с Турцию. Это административный центр Эвенкии — огромного округа на северо-востоке Красноярского края.

«Со льда [реки] Тунгуски Тура кажется высоким островом, коим в общем-то и является посреди океана тайги… На фоне окрестной тайги это правда столица», – так описывают поселок проезжие путешественники.

В Туре, кажется, есть все для жизни: несколько школ и садиков, техникум, больница, Дом культуры, храм и даже собственный аэропорт с летным полем. Именно через аэропорт поселок держит связь с большой землей. Грузы доставляют либо по воздуху, либо по воде (Тура стоит на слиянии рек Нижняя Тунгуска и Кочечум).

Дорога по суше открыта лишь зимой, в другое время через глухую сибирскую тайгу сюда просто так не добраться. Поэтому лето — ключевое время для «северного завоза», когда речная навигация должна обеспечить поселок продуктами на зимовку. Но этим летом баржи с продуктами в Туру не дошли. Полки в магазинах опустели, цены кратно взлетели.

«К октябрю исчезло все, от молока до воды. Ни сахара, ни муки, ни овощей и фруктов. А цены на оставшиеся крохи вы, наверное, сами видели в интернете. Кило морковки за тысячу рублей, картошка, капуста по 700 рублей, это я еще округляю», — рассказывает «Газете.Ru» Александр (имя изменено), чьи родственники живут в Туре.

Одна из местных продавщиц в середине октября записала видео со склада, которое набрало множество просмотров в соцсетях. На нем женщина демонстрирует пустые полки, где стоят только остатки каких-то консервов.

«Все, больше тут ничего нету, полки пустые, все пусто. В магазине ничего нет… Осталась только туалетная бумага, порошки, пакеты… «Дошираки» улетят сейчас, дня три-четыре, «дошираков» не будет», — с тревогой комментирует работница за кадром.

Коллапс с продуктами затронул не только Туру, но и соседние поселки так называемой Илимпийской группы: Ессей, Кислокан, Нидым, Тутончаны, Учами, Чиринда, Эконда, Юкта. В начале октября из-за нехватки продовольствия власти ввели здесь режим повышенной готовности. Тем временем Следственный комитет возбудил дело ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«В магазинах поселка закончились овощи, фрукты, молочная продукция, мука и бутилированная вода, возник дефицит консервов, мясной продукции, сыра и колбасных изделий. За один месяц стоимость продуктов питания выросла на 343%», – подтвердила прокуратура края, по материалам которой возбудили дело о халатности.

Причина, почему в этом году баржи не пришли в Туру, местным очевидна — лето выдалось аномально жарким, река обмелела.

«Обычно уровень реки так сильно не падал. Всегда осадки в нужном количестве выпадали. А этим летом вообще не было дождей, и лес сухой, и реку пешком можно пройти», — объясняет «Газете.Ru» Катерина (имя изменено), чьи родные также живут в Туре.

По словам собеседницы «Газеты.Ru», даже старожилы поселка не припомнят подобного. Кто-то говорит, что последний раз река высыхала лет 14 назад, другие — что это вообще первый случай.

«Там есть суеверные люди, в Туре живут эвенки, якуты, у них свое мировоззрение. Между собой некоторые поговаривают, что это дурной знак. У нас реки мелеют, в Иркутской области медведи к людям выходят, болеет Сибирь, все рушится. Лично я, конечно, считаю, что виновато бездарное руководство на местах, которое вовремя не может решить ни одну проблему», — подчеркивает Александр.

Другие местные отмечают, что сперва все действительно растерялись. Как говорят в народе, «надеялись на авось», что погода исправится, и продукты успеют привезти обычным путем.

«Такая ситуация возникла, потому что не стали сразу же реагировать. Ожидали, что, может, дожди все-таки пойдут. Но они, вот, не пошли. То есть, упустили момент», — резюмирует Катерина.

Только к октябрю вдруг выяснилось, что в поселки практически не завозят продукты. Тогда об этом сообщил местный депутат Алексей Ботул, и его заявление 29 сентября растиражировали крупные СМИ.

«Более двух месяцев уже логистика отсутствует из-за низкого уровня воды. Администрация это знала, один рейс [самолетом] выделила, и предприниматели смогли привезти продукты… Продуктов кому-то не хватило, хотя и выдавали не более десятка яиц в руки», – подчеркнул Ботул.

Тогда же, в конце сентября местные предприниматели отправили коллективное обращение губернатору Красноярского края. В нем они заявили, что администрация округа полностью бездействует, а в Туре не хватает не только продуктов, но и топлива.

«В поселок не могут завезти два дизельных генератора, а также масло для них. Без этого поселок рискует остаться без света и тепла», — сообщили авторы письма.

Одновременно предприниматели пожаловались, что подобная ситуация убивает бизнес — кто будет заниматься поставками и продавать населению продукты, если логистика сорвана, а магазины рискуют остаться в долгах. На этом фоне местные власти не только не поддержали продавцов, но и, как указано в письме, наоборот, сообщили о намерении закрыть частные магазины и открыть государственные.

Жители Илимпийской группы поселений в то же время отдельно обратились к губернатору и назвали ситуацию «чрезвычайной». Люди возмутились, что власти не сообщают о проблеме и ничего не говорят о том, как ее решать.

«Население практически не информируется о текущей ситуации и о предпринимаемых мерах по ее разрешению. Отсутствует понятный план действий, сроки возможной доставки грузов, альтернативные варианты снабжения», — говорилось в коллективном обращении жителей к губернатору.

Чиновники поспешили заверить, что в Туру направят еду по воздуху. «Всего до открытия зимних автодорог необходимо доставить порядка 124 т — такой запас позволит обеспечить стабильную работу магазинов и не допустить перебоев с продуктами первой необходимости в течение всего зимнего периода», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

«После огласки, как будто бы, стало больше происходить. Появилось расписание рейсов, сколько продуктов будет отправлено, какими рейсами. Но очереди [за едой] все равно есть», — указывает «Газете.Ru» Катерина.

Пытаясь равномерно распределить запасы, одна из точек в поселке выдавала еду «субсидированными наборами»: не больше определенного количества картошки, яиц и молока в одни руки. Впрочем, проблема не только в количестве продуктов, но и в ценах на них, которые остаются высокими.

«Набор продуктов довольно скудный, для детей нет тех же йогуртов, шоколадок или они есть в магазинах, но цены высокие», — добавляет женщина.

Как отмечает Катерина, в стоимости продовольствия не виноваты местные продавцы — магазины вынуждают ставить такие ценники авиаперевозчик.

«Если раньше была цена самолетами 340 рублей за килограмм продуктов, то сейчас она выросла в три раза — больше девятисот рублей. В связи с этим литр молока стоит, например, тысячу или тысячу двести рублей, и, конечно, у людей нет столько денег, чтобы закупиться разнообразием продуктов. Моя сестра недавно закупила с мужем две коробочки продуктов на сорок тысяч рублей», — рассказала «Газете.Ru» Катерина.

Пока в Эвенкии с нетерпением ждут еды, она портится где-то по дороге. Так, еще в июле в Туру отправили стандартную баржу с продуктами, но из-за обмеления реки она не прошла дальше и застряла в красноярском селе Туруханск. Где стояла больше двух месяцев.

«Баржа вернулась в Красноярск 22 октября. Сейчас ее надо выгружать, весь испорченный товар утилизировать, то, что не скоропорт, надо увозить на хранение до зимников», — уточняет Катерина.

Теперь в Эвенкии, как никогда, надеются на открытие «зимников», когда продукты можно будет доставлять по суше «КамАЗами». Обычно сезон начинается в ноябре, но последнее время теплеет и в Сибири. По прогнозам, зимние дороги могут открыть к декабрю, а то и к январю.

«Первым делом снабжают продуктами школы, садики, больницу. Дальше уже все остальное. Помимо Туры есть еще другие поселения рядом, туда продукты идут после того, как их доставят в Туру», — говорит собеседница «Газеты.Ru».

Администрация Эвенкийского муниципального округа 21 октября заверила, что социальные учреждения обеспечены запасом продуктов на ближайшие месяцы. Сейчас власти работают над тем, чтобы привлечь к воздушным поставкам больше самолетов.

«Запасов для больницы, школ и детских садов хватит на разные сроки – до конца октября, ноября и декабря в зависимости от учреждения», — передала администрация.