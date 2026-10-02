2 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

2 октября профессиональный праздник отмечают врачи-урологи и метростроители. В России празднуют День среднего профессионального образования. А в мире в этот день стараются дарить окружающим улыбки. По народному календарю вспоминают Трофима и Зосиму: считается, что этот день — идеальное время для поиска своей второй половинки. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 2 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 2 октября

День метростроителя

Этот праздник появился в России в 2023 году по распоряжению президента в знак уважения к специалистам, чей труд помог проложить подземные транспортные артерии в разных городах страны. Дату для праздника выбрали не случайно: 2 октября 1931 года Совнарком СССР принял решение о начале строительства метро в Москве . В том же году на Русаковской улице была заложена первая шахта, а затем появилась станция «Красносельская» Сокольнической линии. Сегодня метростроители продолжают работать над расширением линий в разных городах страны, строят новые станции и прокладывают тоннели.

День среднего профессионального образования в России

Этот праздник учредили в целях развития и популяризации среднего образования. Дата посвящена событиям 2 октября 1940 года — тогда вышел указ советского правительства о создании системы трудовых резервов страны. Поздравьте с праздником преподавателей и учащихся колледжей, профессионально-технических училищ, профессиональных лицеев и техникумов.

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Международный день социального педагога

Социальные педагоги работают на стыке сразу нескольких сфер, помогая ребенку выстроить гармоничные отношения в школе, семье и обществе. Именно они приходят на помощь семьям, столкнувшимся с непростыми жизненными ситуациями. Праздник начали отмечать в 2009 году по решению участников XVII Международной конференции социальных педагогов в Копенгагене . Это мероприятие собрало представителей профессии из 44 стран, в том числе из России. Итогом конференции стало учреждение специальной даты, чтобы повысить информированность общества о важной работе этих специалистов.

Всемирный день улыбки

Этот праздник придумал американский художник Харви Бэлл в XX веке. Однажды ему заказали яркий логотип компании, который можно было бы разместить на визитках. Творец нарисовал желтую рожицу с улыбкой. За свою работу он получил всего 50 долларов, а вот «смайлик» стал невероятно популярным — за несколько месяцев организация выпустила более десяти тысяч значков с ним! Предназначавшийся для сотрудников символ счастья и радости стал появляться на одежде, открытках и других повседневных вещах. Бэлл был только рад такому эффекту и предложил отмечать праздник в честь улыбок, счастья и радости. Впервые День улыбки отметили в 1999 году. Теперь его празднуют ежегодно, в первую пятницу октября.

Международный день ненасилия

Эта дата появилась в календаре международных праздников в 2007 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН . Праздник приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди — идеолога движения за независимость Индии от Великобритании . Уникальность философии Ганди была в том, что он предлагал отстаивать свои права без насилия, призывал людей к максимальной терпимости и пониманию. Сегодняшний праздник призван напомнить людям о его идеях.

Вceмиpный дeнь бeз aлкoгoля

Еще одна дата, приуроченная к годовщине рождения Махатмы Ганди. В 2008 году на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве Индия предложила провести Всемирный день без алкоголя. В качестве даты выбрали 2 октября, день рождения общественного деятеля, так как Ганди возглавлял еще и движение за трезвость. Предложение поддержали многие страны. Праздник призван напомнить о том, что радость и приятные эмоции можно получать и без спиртных напитков.

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Международный день уролога

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают урологи в разных странах мира. В сфере внимания этих специалистов лежит здоровье мочеполовой сферы. Они занимаются лечением заболеваний надпочечников, цистита, инфекций мочеполовой системы и других недугов. Согласно историческим данным, корни урологии уходят во времена Гиппократа: уже в те времена врачи начали практиковать удаление камней из мочевого пузыря. В России история урологии началась в 1904 году благодаря основоположнику профессии — Сергею Федорову

Необычные праздники • День рождения электронной почты. История электронной почты началась в 1971 году, когда Рэй Томлисон впервые отправил письмо между двумя компьютерами через сеть Arpanet. Для разделения имени пользователя и компьютера он предложил использовать символ @. • День путанья следов в осеннем парке. Насладитесь последними теплыми деньками и немного похулиганьте в местном парке – сотрите собственные следы, спрячьте их за листвой и специально петляйте по дорожкам. • День таблицы умножения. Помните таблицу, которую учили еще в школе? Сегодня тот самый день, когда можно освежить знания и потренироваться в умении умножать числа друг на друга. Попробуйте сделать это без калькулятора, чтобы размять мозг.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 2 октября в других странах

День бабушек и дедушек — Италия. Этот теплый праздник начали отмечать в стране относительно недавно: с 2005 года по решению парламента Италии. Он приурочен к католической дате — празднику Святых Ангелов-Хранителей. В этот день старшее поколение принимает поздравления, подарки и пожелания долголетия.

Дeнь мaньякoв-иccлeдoвaтeлeй eды — США. Этот необычный гастрономический праздник посвящен гурманам-энтузиастам, без страха и сомнений пробующим необычные и экстравагантные блюда других культур. Хороший повод отойти от привычного меню и приготовить что-нибудь экзотическое.

День батика — Индонезия. 2 октября 2009 года батик вошел в список шедевров устного и нематериального мирового культурного наследия ЮНЕСКО. С тех пор в Индонезии эта дата считается праздничной. В стране берегут и развивают технику батика — искусства раскрашивания ткани. Сегодня по всей стране проходят показы мод, выставки и мастер-классы.

День независимости — Гвинея. 2 октября в Гвинее отмечают главный государственный праздник — годовщину провозглашения независимости от Франции в 1958 году. Тогда жители приняли участие в референдуме по проекту новой конституции и по факту стали единственной страной, проголосовавшей против вступления в состав Французского сообщества. В том же году была официально провозглашена независимость страны.

Религиозные праздники 2 октября

День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта

Святые мученики Трофим, Савватий и Доримедонт жили в конце III века. Однажды Трофим и Савватий прибыли в Антиохию и увидели, как местные приносили жертвы языческим богам. Христиане отказались участвовать в торжествах и стали молиться Господу о спасении язычников. За это их схватили и привели к правителю.

Император Проб пытался заставить Трофима и Савватия отречься от веры, однако оба отказались. Тогда властитель велел пытать мучеников. Савватий скончался, а Трофима отправили в город Синад к правителю Фригии Дионисию. Там святого продолжили истязать, а затем заключили в темницу.

Заключенного стал навещать сенатор Доримедонт, который тайно исповедовал христианство. Он ухаживал за узником и омывал его раны. Когда об этом стало известно, Доримедонта также заключили в темницу. Позднее обоих бросили на растерзание диким зверям, но животные не тронули их. Тогда Трофима и Доримедонта казнили мечом.

День памяти князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина

Святой благоверный князь Феодор Смоленский родился в XIII веке в семье князя Ростислава. После смерти отца он стал управлять Можайском , а позднее, женившись на дочери ярославского князя Василия, стал князем Ярославским. В браке родился сын Михаил, но вскоре Феодор овдовел. Он посвятил себя ратному труду, а воспитанием занималась теща — княгиня Ксения.

Феодор участвовал в военных походах и несколько лет провел в Золотой Орде, где заслужил расположение хана Менгу-Темира. Там он встретил дочь хана и женился на ней. Перед свадьбой девушка приняла православие и получила имя Анна, у них родились сыновья Давид и Константин.

В 1290 году, после смерти Михаила, Феодор вернулся в Ярославль. Он стал вновь править княжеством, заботился о благоустройстве города и поддерживал православные обители. Слава о труде Феодора распространилась по Руси, многие князья мечтали с ним сдружиться.

Здоровье Феодора подорвалось после похода в Смоленск в 1297 году — он занемог. Незадолго до смерти князь принял монашеский постриг в Спасо-Преображенском монастыре и попросил вынести его на монастырский двор, где он мог бы исповедаться перед ярославцами. Феодор скончался в 1299 году и позже был причислен к лику святых.

День памяти преподобномученика Зосимы Киликийского

Преподобномученик Зосима Киликийский, пустынник, жил в IV веке. Он был христианином и, чтобы удалиться от соблазнов этого мира, ушел в пустыню. Однажды в местах, где жил христианин, охотился правитель Киликии Дометиан. Его глазам предстала удивительная картина: он увидел старца в окружении диких зверей. Но те не нападали на него, а внимательно слушали, что им говорит человек. Зосиму отправили на допрос в Назарет , где тот смело признался, что верит в Христа.

Святого подвергли страшным пыткам, но все было тщетно: он не отказался от своей веры. Правитель с издевкой предложил явить чудо и призвать зверя, мол, тогда он уверует в его Бога. По молитве Зосимы в город ворвался огромный лев. Он разогнал стражников и пытался помочь старцу. Впечатленный увиденным, правитель приказал освободить Зосиму от пут и отправить к императору, но тот тут же отдал душу Богу.

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Православная церковь 2 октября также чтит память: • преподобного Алексия Зосимовского (Соловьева);

• благоверного великого князя Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского;

• священномученика Константина (Голубева), Богородского, пресвитера;

• священномученика Николая Искровского, пресвитера;

• священномученика Константина Богословского, пресвитера;

• священномученика Нила Смирнова, пресвитера;

• преподобномученицы Марии Мамонтовой-Шашиной, послушницы;

• священномученика Никандра Гривского, пресвитера. Католическая церковь 2 октября вспоминает: • Святых Ангелов-Хранителей.

Народные праздники и приметы 2 октября

Трофим и Зосима

На Руси в этот день вспоминали святых мучеников — Зосиму Пустынника и Трофима. С этой датой было связано множество народных обрядов. На Руси 2 октября начиналась Пчелиная девятина. Название произошло от ритуала пасечников, которые в течение девяти дней готовили ульи к зиме. По утрам было принято есть мед и запивать его теплой водой. Отсюда появилась поговорка: «Улья в погреб ставь, праздник меда правь».

После этого славяне устраивали Трофимовы вечерки. Там юноши и девушки присматривались друг к другу и выбирали будущих женихов и невест. Считалось, что в этот день можно привлечь любовь, если пристально посмотреть в глаза понравившемуся человеку. В народе говорили: «На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним».

Именины 2 октября

Алексей;

Давид;

Игорь;

Константин;

Мария;

Николай;

Трофим;

Федор.

Приметы 2 октября

Южный ветер — к обильному урожаю озимого хлеба.

Мелкий, моросящий дождь — к теплой зиме.

Березы дружно сбросили листья — скоро придут зимние холода.

Синицы вьются у дома — к заморозкам.

Лунный календарь 2 октября

Фаза Луны: убывающая Луна, 21-е лунные сутки.

Луна в знаке зодиака: Близнецы.

Если верить астрологам, день будет активным и решительным. В этот период все перемены принесут только хорошее, а кажущиеся сложными вопросы могут решиться быстро и без проблем. Полученную от звезд энергию рекомендуется использовать для себя — например, для встреч с друзьями, физической активности или поездок.

День считается удачным для работы, бизнеса и решения финансовых вопросов. Можно устраиваться на новую работу, обсуждать планы с коллегами, искать партнеров и устанавливать новые контакты. Сегодня постарайтесь поработать в команде, чтобы выполнить задачу вовремя и получить положительные эмоции.

Да и в целом день располагает к общению. Полезно будет навестить родственников, отправиться в совместную поездку или просто провести время с близкими на свежем воздухе.

День будет благоприятным для изменения внешности. В этот день можно отправиться на стрижку или окрашивание волос. Особенно удачным, согласно лунному календарю, считается выбор более светлого оттенка.

Какие исторические события произошли 2 октября

1187 год — султан Египта и Сирии Саладин захватил Иерусалим. Вскоре на освобождение города отправится Третий крестовый поход.

1608 год — голландский ученый Иоанн Липперсхей представил правительству прототип оптического телескопа.

1834 год — в Москве, за Тверской Заставой, торжественно открылись Триумфальные ворота в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года.

1836 год— Чарльз Дарвин вернулся из пятилетнего кругосветного путешествия. Вскоре он создаст теорию эволюции.

1879 год — механик-самоучка Федор Блинов запатентовал прототип трактора на гусеничном ходу.

1939 год — состоялся первый полет опытного прототипа штурмовика Ил-2, впоследствии ставшего самым массовым боевым самолетом в истории авиации.

1987 год — на Центральном телевидении впервые вышла в эфир программа «Взгляд».

1997 год — японские ученые сообщили об открытии гена, обеспечивающего функции биологических часов в организме человека.

2018 год — в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит и расчленен саудовский журналист и диссидент Джамаль Хашогги.

Портрет журналиста Джамаля Хашогги в телестудии в Стамбуле, где он должен был выступить 11 октября Mucahid Yapici/AP

Дни рождения и юбилеи 2 октября

В 1852 году родился Уильям Рамзай — шотландский химик, открывший инертные газы аргон, криптон, ксенон и неон, лауреат Нобелевской премии (1904).

— шотландский химик, открывший инертные газы аргон, криптон, ксенон и неон, лауреат Нобелевской премии (1904). В 1869 году родился Махатма Ганди — один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии.

— один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии. В 1882 году родился Борис Шапошников — советский военачальник и военный теоретик, Маршал Советского Союза.

— советский военачальник и военный теоретик, Маршал Советского Союза. В 1904 году родился Грэм Грин — английский писатель-прозаик, поэт, журналист.

— английский писатель-прозаик, поэт, журналист. В 1914 году родился Юрий Левитан — диктор Всесоюзного радио (с 1931), народный артист СССР.

— диктор Всесоюзного радио (с 1931), народный артист СССР. В 1917 году родился Михаил Аникушин — советский и российский скульптор, народный художник СССР.

— советский и российский скульптор, народный художник СССР. В 1944 году родился Вернор Виндж — американский писатель-фантаст, лауреат премий «Хьюго».

Кто скончался 2 октября • В 1709 году скончался Иван Мазепа — гетман Войска Запорожского в 1687–1708 годах.

• В 1968 году скончался Марсель Дюшан — французский и американский художник, один из ключевых представителей сюрреализма и дадаизма.

• В 1974 году скончался Василий Шукшин — советский писатель, актер, кинорежиссер и сценарист.

Кто отмечает дни рождения

88 лет исполняется Людмиле Крыловой — актрисе театра и кино, заслуженной артистке РСФСР.