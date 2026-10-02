2 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Праздники в России и мире 2 октября
- День метростроителя
- День среднего профессионального образования в России
- Международный день социального педагога
- Всемирный день улыбки
- Международный день ненасилия
- Вceмиpный дeнь бeз aлкoгoля
- Международный день уролога
• День рождения электронной почты. История электронной почты началась в 1971 году, когда Рэй Томлисон впервые отправил письмо между двумя компьютерами через сеть Arpanet. Для разделения имени пользователя и компьютера он предложил использовать символ @.
• День путанья следов в осеннем парке. Насладитесь последними теплыми деньками и немного похулиганьте в местном парке – сотрите собственные следы, спрячьте их за листвой и специально петляйте по дорожкам.
• День таблицы умножения. Помните таблицу, которую учили еще в школе? Сегодня тот самый день, когда можно освежить знания и потренироваться в умении умножать числа друг на друга. Попробуйте сделать это без калькулятора, чтобы размять мозг.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 2 октября в других странах
День бабушек и дедушек — Италия. Этот теплый праздник начали отмечать в стране относительно недавно: с 2005 года по решению парламента Италии. Он приурочен к католической дате — празднику Святых Ангелов-Хранителей. В этот день старшее поколение принимает поздравления, подарки и пожелания долголетия.
Дeнь мaньякoв-иccлeдoвaтeлeй eды — США. Этот необычный гастрономический праздник посвящен гурманам-энтузиастам, без страха и сомнений пробующим необычные и экстравагантные блюда других культур. Хороший повод отойти от привычного меню и приготовить что-нибудь экзотическое.
День батика — Индонезия. 2 октября 2009 года батик вошел в список шедевров устного и нематериального мирового культурного наследия ЮНЕСКО. С тех пор в Индонезии эта дата считается праздничной. В стране берегут и развивают технику батика — искусства раскрашивания ткани. Сегодня по всей стране проходят показы мод, выставки и мастер-классы.
День независимости — Гвинея. 2 октября в Гвинее отмечают главный государственный праздник — годовщину провозглашения независимости от Франции в 1958 году. Тогда жители приняли участие в референдуме по проекту новой конституции и по факту стали единственной страной, проголосовавшей против вступления в состав Французского сообщества. В том же году была официально провозглашена независимость страны.
Религиозные праздники 2 октября
- День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта
Император Проб пытался заставить Трофима и Савватия отречься от веры, однако оба отказались. Тогда властитель велел пытать мучеников. Савватий скончался, а Трофима отправили в город Синад к правителю Фригии Дионисию. Там святого продолжили истязать, а затем заключили в темницу.
Заключенного стал навещать сенатор Доримедонт, который тайно исповедовал христианство. Он ухаживал за узником и омывал его раны. Когда об этом стало известно, Доримедонта также заключили в темницу. Позднее обоих бросили на растерзание диким зверям, но животные не тронули их. Тогда Трофима и Доримедонта казнили мечом.
- День памяти князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина
Феодор участвовал в военных походах и несколько лет провел в Золотой Орде, где заслужил расположение хана Менгу-Темира. Там он встретил дочь хана и женился на ней. Перед свадьбой девушка приняла православие и получила имя Анна, у них родились сыновья Давид и Константин.
В 1290 году, после смерти Михаила, Феодор вернулся в Ярославль. Он стал вновь править княжеством, заботился о благоустройстве города и поддерживал православные обители. Слава о труде Феодора распространилась по Руси, многие князья мечтали с ним сдружиться.
Здоровье Феодора подорвалось после похода в Смоленск в 1297 году — он занемог. Незадолго до смерти князь принял монашеский постриг в Спасо-Преображенском монастыре и попросил вынести его на монастырский двор, где он мог бы исповедаться перед ярославцами. Феодор скончался в 1299 году и позже был причислен к лику святых.
- День памяти преподобномученика Зосимы Киликийского
Святого подвергли страшным пыткам, но все было тщетно: он не отказался от своей веры. Правитель с издевкой предложил явить чудо и призвать зверя, мол, тогда он уверует в его Бога. По молитве Зосимы в город ворвался огромный лев. Он разогнал стражников и пытался помочь старцу. Впечатленный увиденным, правитель приказал освободить Зосиму от пут и отправить к императору, но тот тут же отдал душу Богу.
• преподобного Алексия Зосимовского (Соловьева);
• благоверного великого князя Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского;
• священномученика Константина (Голубева), Богородского, пресвитера;
• священномученика Николая Искровского, пресвитера;
• священномученика Константина Богословского, пресвитера;
• священномученика Нила Смирнова, пресвитера;
• преподобномученицы Марии Мамонтовой-Шашиной, послушницы;
• священномученика Никандра Гривского, пресвитера.
Католическая церковь 2 октября вспоминает:
• Святых Ангелов-Хранителей.
Народные праздники и приметы 2 октября
- Трофим и Зосима
После этого славяне устраивали Трофимовы вечерки. Там юноши и девушки присматривались друг к другу и выбирали будущих женихов и невест. Считалось, что в этот день можно привлечь любовь, если пристально посмотреть в глаза понравившемуся человеку. В народе говорили: «На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним».
Именины 2 октября
Алексей;
Давид;
Игорь;
Константин;
Мария;
Николай;
Трофим;
Федор.
Приметы 2 октября
Южный ветер — к обильному урожаю озимого хлеба.
Мелкий, моросящий дождь — к теплой зиме.
Березы дружно сбросили листья — скоро придут зимние холода.
Синицы вьются у дома — к заморозкам.
Лунный календарь 2 октября
Фаза Луны: убывающая Луна, 21-е лунные сутки.
Луна в знаке зодиака: Близнецы.
Если верить астрологам, день будет активным и решительным. В этот период все перемены принесут только хорошее, а кажущиеся сложными вопросы могут решиться быстро и без проблем. Полученную от звезд энергию рекомендуется использовать для себя — например, для встреч с друзьями, физической активности или поездок.
День считается удачным для работы, бизнеса и решения финансовых вопросов. Можно устраиваться на новую работу, обсуждать планы с коллегами, искать партнеров и устанавливать новые контакты. Сегодня постарайтесь поработать в команде, чтобы выполнить задачу вовремя и получить положительные эмоции.
Да и в целом день располагает к общению. Полезно будет навестить родственников, отправиться в совместную поездку или просто провести время с близкими на свежем воздухе.
День будет благоприятным для изменения внешности. В этот день можно отправиться на стрижку или окрашивание волос. Особенно удачным, согласно лунному календарю, считается выбор более светлого оттенка.
Какие исторические события произошли 2 октября
- 1187 год — султан Египта и Сирии Саладин захватил Иерусалим. Вскоре на освобождение города отправится Третий крестовый поход.
- 1608 год — голландский ученый Иоанн Липперсхей представил правительству прототип оптического телескопа.
- 1834 год — в Москве, за Тверской Заставой, торжественно открылись Триумфальные ворота в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года.
- 1836 год— Чарльз Дарвин вернулся из пятилетнего кругосветного путешествия. Вскоре он создаст теорию эволюции.
- 1879 год — механик-самоучка Федор Блинов запатентовал прототип трактора на гусеничном ходу.
- 1939 год — состоялся первый полет опытного прототипа штурмовика Ил-2, впоследствии ставшего самым массовым боевым самолетом в истории авиации.
- 1987 год — на Центральном телевидении впервые вышла в эфир программа «Взгляд».
- 1997 год — японские ученые сообщили об открытии гена, обеспечивающего функции биологических часов в организме человека.
- 2018 год — в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит и расчленен саудовский журналист и диссидент Джамаль Хашогги.
Дни рождения и юбилеи 2 октября
- В 1852 году родился Уильям Рамзай — шотландский химик, открывший инертные газы аргон, криптон, ксенон и неон, лауреат Нобелевской премии (1904).
- В 1869 году родился Махатма Ганди — один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии.
- В 1882 году родился Борис Шапошников — советский военачальник и военный теоретик, Маршал Советского Союза.
- В 1904 году родился Грэм Грин — английский писатель-прозаик, поэт, журналист.
- В 1914 году родился Юрий Левитан — диктор Всесоюзного радио (с 1931), народный артист СССР.
- В 1917 году родился Михаил Аникушин — советский и российский скульптор, народный художник СССР.
- В 1944 году родился Вернор Виндж — американский писатель-фантаст, лауреат премий «Хьюго».
• В 1709 году скончался Иван Мазепа — гетман Войска Запорожского в 1687–1708 годах.
• В 1968 году скончался Марсель Дюшан — французский и американский художник, один из ключевых представителей сюрреализма и дадаизма.
• В 1974 году скончался Василий Шукшин — советский писатель, актер, кинорежиссер и сценарист.
Кто отмечает дни рождения
- 88 лет исполняется Людмиле Крыловой — актрисе театра и кино, заслуженной артистке РСФСР.
- 78 лет исполняется Донне Каран — американскому модельеру, создательнице марки Donna Karan New York (DKNY).
- 77 лет исполняется Энни Лейбовиц — американской фотохудожнице, автору знаменитых фото Джона Леннона, Деми Мур, Вупи Голдберг и других знаменитостей.
- 75 лет исполняется Стингу — английскому музыканту-мультиинструменталисту, певцу и автору песен, 17-кратному лауреату премии «Грэмми».
- 75 лет исполняется Ромине Пауэр — певице, выступавшей с мужем-итальянцем Аль Бано.
- 62 года исполняется Евгению Сидихину — советскому и российскому актеру театра и кино.
- 60 лет исполняется Лидии Вележевой — советской и российской актрисе, заслуженной артистке РФ.
- 44 года исполняется Сати Казановой — российской певице, актрисе.