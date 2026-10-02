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2 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Календарь на 2 октября: праздники, фаза Луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей
Рабочий на строительстве станции «Улица Генерала Тюленева» Троицкой линии Московского метрополитена
Григорий Сысоев/РИА Новости

2 октября профессиональный праздник отмечают врачи-урологи и метростроители. В России празднуют День среднего профессионального образования. А в мире в этот день стараются дарить окружающим улыбки. По народному календарю вспоминают Трофима и Зосиму: считается, что этот день — идеальное время для поиска своей второй половинки. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 2 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 2 октябряКакие праздники и памятные даты отмечаются 2 октября в других странахРелигиозные праздники 2 октябряНародные праздники и приметы 2 октябряЛунный календарь 2 октябряКакие исторические события произошли 2 октябряДни рождения и юбилеи 2 октября

Праздники в России и мире 2 октябряКакие праздники и памятные даты отмечаются 2 октября в других странахРелигиозные праздники 2 октябряНародные праздники и приметы 2 октябряЛунный календарь 2 октябряКакие исторические события произошли 2 октябряДни рождения и юбилеи 2 октября

Праздники в России и мире 2 октября

  • День метростроителя
Этот праздник появился в России в 2023 году по распоряжению президента в знак уважения к специалистам, чей труд помог проложить подземные транспортные артерии в разных городах страны. Дату для праздника выбрали не случайно: 2 октября 1931 года Совнарком СССР принял решение о начале строительства метро в Москве. В том же году на Русаковской улице была заложена первая шахта, а затем появилась станция «Красносельская» Сокольнической линии. Сегодня метростроители продолжают работать над расширением линий в разных городах страны, строят новые станции и прокладывают тоннели.

  • День среднего профессионального образования в России
Этот праздник учредили в целях развития и популяризации среднего образования. Дата посвящена событиям 2 октября 1940 года — тогда вышел указ советского правительства о создании системы трудовых резервов страны. Поздравьте с праздником преподавателей и учащихся колледжей, профессионально-технических училищ, профессиональных лицеев и техникумов.

Juice Verve/Shutterstock/FOTODOM

  • Международный день социального педагога
Социальные педагоги работают на стыке сразу нескольких сфер, помогая ребенку выстроить гармоничные отношения в школе, семье и обществе. Именно они приходят на помощь семьям, столкнувшимся с непростыми жизненными ситуациями. Праздник начали отмечать в 2009 году по решению участников XVII Международной конференции социальных педагогов в Копенгагене. Это мероприятие собрало представителей профессии из 44 стран, в том числе из России. Итогом конференции стало учреждение специальной даты, чтобы повысить информированность общества о важной работе этих специалистов.

  • Всемирный день улыбки
Этот праздник придумал американский художник Харви Бэлл в XX веке. Однажды ему заказали яркий логотип компании, который можно было бы разместить на визитках. Творец нарисовал желтую рожицу с улыбкой. За свою работу он получил всего 50 долларов, а вот «смайлик» стал невероятно популярным — за несколько месяцев организация выпустила более десяти тысяч значков с ним! Предназначавшийся для сотрудников символ счастья и радости стал появляться на одежде, открытках и других повседневных вещах. Бэлл был только рад такому эффекту и предложил отмечать праздник в честь улыбок, счастья и радости. Впервые День улыбки отметили в 1999 году. Теперь его празднуют ежегодно, в первую пятницу октября.

  • Международный день ненасилия
Эта дата появилась в календаре международных праздников в 2007 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Праздник приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди — идеолога движения за независимость Индии от Великобритании. Уникальность философии Ганди была в том, что он предлагал отстаивать свои права без насилия, призывал людей к максимальной терпимости и пониманию. Сегодняшний праздник призван напомнить людям о его идеях.

  • Вceмиpный дeнь бeз aлкoгoля
Еще одна дата, приуроченная к годовщине рождения Махатмы Ганди. В 2008 году на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве Индия предложила провести Всемирный день без алкоголя. В качестве даты выбрали 2 октября, день рождения общественного деятеля, так как Ганди возглавлял еще и движение за трезвость. Предложение поддержали многие страны. Праздник призван напомнить о том, что радость и приятные эмоции можно получать и без спиртных напитков.

Cagkan Sayin/Shutterstock/FOTODOM

  • Международный день уролога
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают урологи в разных странах мира. В сфере внимания этих специалистов лежит здоровье мочеполовой сферы. Они занимаются лечением заболеваний надпочечников, цистита, инфекций мочеполовой системы и других недугов. Согласно историческим данным, корни урологии уходят во времена Гиппократа: уже в те времена врачи начали практиковать удаление камней из мочевого пузыря. В России история урологии началась в 1904 году благодаря основоположнику профессии — Сергею Федорову.

Необычные праздники

День рождения электронной почты. История электронной почты началась в 1971 году, когда Рэй Томлисон впервые отправил письмо между двумя компьютерами через сеть Arpanet. Для разделения имени пользователя и компьютера он предложил использовать символ @.

День путанья следов в осеннем парке. Насладитесь последними теплыми деньками и немного похулиганьте в местном парке – сотрите собственные следы, спрячьте их за листвой и специально петляйте по дорожкам.

День таблицы умножения. Помните таблицу, которую учили еще в школе? Сегодня тот самый день, когда можно освежить знания и потренироваться в умении умножать числа друг на друга. Попробуйте сделать это без калькулятора, чтобы размять мозг.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 2 октября в других странах

День бабушек и дедушек — Италия. Этот теплый праздник начали отмечать в стране относительно недавно: с 2005 года по решению парламента Италии. Он приурочен к католической дате — празднику Святых Ангелов-Хранителей. В этот день старшее поколение принимает поздравления, подарки и пожелания долголетия.

Дeнь мaньякoв-иccлeдoвaтeлeй eды — США. Этот необычный гастрономический праздник посвящен гурманам-энтузиастам, без страха и сомнений пробующим необычные и экстравагантные блюда других культур. Хороший повод отойти от привычного меню и приготовить что-нибудь экзотическое.

День батика — Индонезия. 2 октября 2009 года батик вошел в список шедевров устного и нематериального мирового культурного наследия ЮНЕСКО. С тех пор в Индонезии эта дата считается праздничной. В стране берегут и развивают технику батика — искусства раскрашивания ткани. Сегодня по всей стране проходят показы мод, выставки и мастер-классы.

День независимости — Гвинея. 2 октября в Гвинее отмечают главный государственный праздник — годовщину провозглашения независимости от Франции в 1958 году. Тогда жители приняли участие в референдуме по проекту новой конституции и по факту стали единственной страной, проголосовавшей против вступления в состав Французского сообщества. В том же году была официально провозглашена независимость страны.

Религиозные праздники 2 октября

  • День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта
Святые мученики Трофим, Савватий и Доримедонт жили в конце III века. Однажды Трофим и Савватий прибыли в Антиохию и увидели, как местные приносили жертвы языческим богам. Христиане отказались участвовать в торжествах и стали молиться Господу о спасении язычников. За это их схватили и привели к правителю.

Император Проб пытался заставить Трофима и Савватия отречься от веры, однако оба отказались. Тогда властитель велел пытать мучеников. Савватий скончался, а Трофима отправили в город Синад к правителю Фригии Дионисию. Там святого продолжили истязать, а затем заключили в темницу.

Заключенного стал навещать сенатор Доримедонт, который тайно исповедовал христианство. Он ухаживал за узником и омывал его раны. Когда об этом стало известно, Доримедонта также заключили в темницу. Позднее обоих бросили на растерзание диким зверям, но животные не тронули их. Тогда Трофима и Доримедонта казнили мечом.

  • День памяти князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина
Святой благоверный князь Феодор Смоленский родился в XIII веке в семье князя Ростислава. После смерти отца он стал управлять Можайском, а позднее, женившись на дочери ярославского князя Василия, стал князем Ярославским. В браке родился сын Михаил, но вскоре Феодор овдовел. Он посвятил себя ратному труду, а воспитанием занималась теща — княгиня Ксения.

Феодор участвовал в военных походах и несколько лет провел в Золотой Орде, где заслужил расположение хана Менгу-Темира. Там он встретил дочь хана и женился на ней. Перед свадьбой девушка приняла православие и получила имя Анна, у них родились сыновья Давид и Константин.

В 1290 году, после смерти Михаила, Феодор вернулся в Ярославль. Он стал вновь править княжеством, заботился о благоустройстве города и поддерживал православные обители. Слава о труде Феодора распространилась по Руси, многие князья мечтали с ним сдружиться.

Здоровье Феодора подорвалось после похода в Смоленск в 1297 году — он занемог. Незадолго до смерти князь принял монашеский постриг в Спасо-Преображенском монастыре и попросил вынести его на монастырский двор, где он мог бы исповедаться перед ярославцами. Феодор скончался в 1299 году и позже был причислен к лику святых.

  • День памяти преподобномученика Зосимы Киликийского
Преподобномученик Зосима Киликийский, пустынник, жил в IV веке. Он был христианином и, чтобы удалиться от соблазнов этого мира, ушел в пустыню. Однажды в местах, где жил христианин, охотился правитель Киликии Дометиан. Его глазам предстала удивительная картина: он увидел старца в окружении диких зверей. Но те не нападали на него, а внимательно слушали, что им говорит человек. Зосиму отправили на допрос в Назарет, где тот смело признался, что верит в Христа.

Святого подвергли страшным пыткам, но все было тщетно: он не отказался от своей веры. Правитель с издевкой предложил явить чудо и призвать зверя, мол, тогда он уверует в его Бога. По молитве Зосимы в город ворвался огромный лев. Он разогнал стражников и пытался помочь старцу. Впечатленный увиденным, правитель приказал освободить Зосиму от пут и отправить к императору, но тот тут же отдал душу Богу.

GoncharGonchar/Shutterstock/FOTODOM

Православная церковь 2 октября также чтит память:

• преподобного Алексия Зосимовского (Соловьева);
• благоверного великого князя Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского;
• священномученика Константина (Голубева), Богородского, пресвитера;
• священномученика Николая Искровского, пресвитера;
• священномученика Константина Богословского, пресвитера;
• священномученика Нила Смирнова, пресвитера;
• преподобномученицы Марии Мамонтовой-Шашиной, послушницы;
• священномученика Никандра Гривского, пресвитера.

Католическая церковь 2 октября вспоминает:

• Святых Ангелов-Хранителей.

Народные праздники и приметы 2 октября

  • Трофим и Зосима
На Руси в этот день вспоминали святых мучеников — Зосиму Пустынника и Трофима. С этой датой было связано множество народных обрядов. На Руси 2 октября начиналась Пчелиная девятина. Название произошло от ритуала пасечников, которые в течение девяти дней готовили ульи к зиме. По утрам было принято есть мед и запивать его теплой водой. Отсюда появилась поговорка: «Улья в погреб ставь, праздник меда правь».

После этого славяне устраивали Трофимовы вечерки. Там юноши и девушки присматривались друг к другу и выбирали будущих женихов и невест. Считалось, что в этот день можно привлечь любовь, если пристально посмотреть в глаза понравившемуся человеку. В народе говорили: «На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним».

Именины 2 октября

Алексей;

Давид;

Игорь;

Константин;

Мария;

Николай;

Трофим;

Федор.

Приметы 2 октября

Южный ветер — к обильному урожаю озимого хлеба.

Мелкий, моросящий дождь — к теплой зиме.

Березы дружно сбросили листья — скоро придут зимние холода.

Синицы вьются у дома — к заморозкам.

Лунный календарь 2 октября

Фаза Луны: убывающая Луна, 21-е лунные сутки.

Луна в знаке зодиака: Близнецы.

Если верить астрологам, день будет активным и решительным. В этот период все перемены принесут только хорошее, а кажущиеся сложными вопросы могут решиться быстро и без проблем. Полученную от звезд энергию рекомендуется использовать для себя — например, для встреч с друзьями, физической активности или поездок.

День считается удачным для работы, бизнеса и решения финансовых вопросов. Можно устраиваться на новую работу, обсуждать планы с коллегами, искать партнеров и устанавливать новые контакты. Сегодня постарайтесь поработать в команде, чтобы выполнить задачу вовремя и получить положительные эмоции.

Да и в целом день располагает к общению. Полезно будет навестить родственников, отправиться в совместную поездку или просто провести время с близкими на свежем воздухе.

День будет благоприятным для изменения внешности. В этот день можно отправиться на стрижку или окрашивание волос. Особенно удачным, согласно лунному календарю, считается выбор более светлого оттенка.

Какие исторические события произошли 2 октября

  • 1187 год — султан Египта и Сирии Саладин захватил Иерусалим. Вскоре на освобождение города отправится Третий крестовый поход.
  • 1608 год — голландский ученый Иоанн Липперсхей представил правительству прототип оптического телескопа.
  • 1834 год — в Москве, за Тверской Заставой, торжественно открылись Триумфальные ворота в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года.
  • 1836 годЧарльз Дарвин вернулся из пятилетнего кругосветного путешествия. Вскоре он создаст теорию эволюции.
  • 1879 год — механик-самоучка Федор Блинов запатентовал прототип трактора на гусеничном ходу.
  • 1939 год — состоялся первый полет опытного прототипа штурмовика Ил-2, впоследствии ставшего самым массовым боевым самолетом в истории авиации.
  • 1987 год — на Центральном телевидении впервые вышла в эфир программа «Взгляд».
  • 1997 год — японские ученые сообщили об открытии гена, обеспечивающего функции биологических часов в организме человека.
  • 2018 год — в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит и расчленен саудовский журналист и диссидент Джамаль Хашогги.
Портрет журналиста Джамаля Хашогги в телестудии в Стамбуле, где он должен был выступить 11 октября
Mucahid Yapici/AP

Дни рождения и юбилеи 2 октября

  • В 1852 году родился Уильям Рамзай — шотландский химик, открывший инертные газы аргон, криптон, ксенон и неон, лауреат Нобелевской премии (1904).
  • В 1869 году родился Махатма Ганди — один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии.
  • В 1882 году родился Борис Шапошников — советский военачальник и военный теоретик, Маршал Советского Союза.
  • В 1904 году родился Грэм Грин — английский писатель-прозаик, поэт, журналист.
  • В 1914 году родился Юрий Левитан — диктор Всесоюзного радио (с 1931), народный артист СССР.
  • В 1917 году родился Михаил Аникушин — советский и российский скульптор, народный художник СССР.
  • В 1944 году родился Вернор Виндж — американский писатель-фантаст, лауреат премий «Хьюго».
Кто скончался 2 октября

В 1709 году скончался Иван Мазепа — гетман Войска Запорожского в 1687–1708 годах.
В 1968 году скончался Марсель Дюшан — французский и американский художник, один из ключевых представителей сюрреализма и дадаизма.
В 1974 году скончался Василий Шукшин — советский писатель, актер, кинорежиссер и сценарист.

Кто отмечает дни рождения

  • 88 лет исполняется Людмиле Крыловой — актрисе театра и кино, заслуженной артистке РСФСР.
Кадр из кинофильма «Сверстницы». 1959 год. Киностудия «Мосфильм». Режиссер Василий Ордынский. В ролях (слева направо): Таня - Лидия Федосеева-Шукшина, Кира - Маргарита Кошелева, Светлана - Людмила Крылова
РИА Новости

  • 78 лет исполняется Донне Каран — американскому модельеру, создательнице марки Donna Karan New York (DKNY).
  • 77 лет исполняется Энни Лейбовиц — американской фотохудожнице, автору знаменитых фото Джона Леннона, Деми Мур, Вупи Голдберг и других знаменитостей.
  • 75 лет исполняется Стингу — английскому музыканту-мультиинструменталисту, певцу и автору песен, 17-кратному лауреату премии «Грэмми».
  • 75 лет исполняется Ромине Пауэр — певице, выступавшей с мужем-итальянцем Аль Бано.
  • 62 года исполняется Евгению Сидихину — советскому и российскому актеру театра и кино.
  • 60 лет исполняется Лидии Вележевой — советской и российской актрисе, заслуженной артистке РФ.
  • 44 года исполняется Сати Казановой — российской певице, актрисе.

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