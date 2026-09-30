30 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 30 сентября
- День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ
- День Сил специального назначения Росгвардии
Хотя сегодняшний праздник довольно молодой (отмечается с 2017 года), у самого подразделения большая история. Самым первым спецподразделением внутренних войск стала учебная рота специального назначения, созданная для обеспечения безопасности Олимпиады-80 в Москве. Именно она со временем стала базой для создания легендарного подразделения «Витязь».
- День интернета в России
День интернета так и не стал официальным праздником, однако каждый год его отмечают во многих культурных и образовательных учреждениях страны. К 30 сентября многие школы, библиотеки и Дома культуры приурочивают мероприятия в сфере компьютерной грамотности и кибербезопасности.
- Международный день перевода
Международный день перевода отмечают по всему миру. В России к этой дате проводят тематические лекции, встречи, экскурсии и другие культурные и образовательные мероприятия.
- Всемирный день ортодонта
- Всемирный день школьного молока
Молоко появилось в школьных обедах по всему миру, так как оно содержит необходимые растущему организму кальций, магний, селен, витамин B12 и другие элементы. Врачи рекомендуют детям выпивать от одного стакана коровьего молока в день для правильного формирования организма и укрепления костей.
• День уютного вязаного пледа. В неофициальный праздник можно соблюсти его главную традицию – завернуться вечером в пушистый теплый плед вместе с чашечкой кофе, интересной книжкой или пультом от телевизора.
• Вселенские бабьи именины. Так славяне в шутку прозвали народный праздник – 30 сентября православные верующие почитают святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Так как сегодня именины у обладательниц сразу четырех имен, то и праздник принято считать массовым.
• День кей-поперов. Сегодня праздник отмечают поклонники кей-попа – так называют корейскую популярную музыку. Это явление зародилось в конце XX века и так разрослось, что сегодня артисты из Южной Кореи покоряют мировую сцену и завоевывают главные американские награды.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 30 сентября в других странах
День независимости — Абхазия. Главный государственный праздник республики, установленный в честь победы над грузинскими войсками и завершения боевых действий в 1993 году. В этот день по всей Абхазии проходят торжественные мероприятия, а в Сухуме устраивают парад.
День работников органов юстиции — Казахстан. Дата профессионального праздника выбрана не случайно: в этот день в 1919 году было принято постановление о создании отдела юстиции при Военно-революционном комитете по управлению Казахским краем. Сегодня праздник объединяет специалистов, работающих в системе органов юстиции страны.
День любви к людям — США. Этот неофициальный праздник призван напомнить о важности быть гуманными и отзывчивыми. В этот день волонтерские организации запускают мероприятия по поддержке нуждающихся. А еще это отличный повод оглянуться вокруг и проверить: не нужна ли кому-нибудь помощь, поддержка или доброе слово.
День оранжевой футболки — Канада. В 1878 году премьер-министр Канады Джон А. Макдональд загорелся идеей создать новую канадскую идентичность, уничтожив культуру коренных народов — индейцев. Он поручил запустить в стране массовое открытие школ-интернатов для детей-аборигенов. Ежегодно 30 сентября в эти школы забирали детей из семей насильно. Плохое финансирование проекта вылилось в массовую гибель воспитанников. В некоторых интернатах смертность от голода и болезней достигала 69%. Лишь в середине XX века правительство начало постепенно закрывать школы. День оранжевой футболки появился по инициативе бывшей воспитанницы одного из таких интернатов. В первый день в школе у нее отобрали оранжевую футболку, в которую она была одета, этот предмет и стал символом памятной даты.
День птиц-громовержцев — Великобритания. Этот праздник отмечается любителями культового британского научно-фантастического телесериала Thunderbirds. В этот день фанаты проводят встречи, устраивают показы любимых серий и обмениваются предложениями по развитию саги.
Религиозные праздники 30 сентября
- День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Согласно житию, огонь и раскаленная смола не причинили им вреда, поэтому в итоге девочек казнили мечом. Софию Адриан оставил в живых, желая причинить ей страдания гибелью дочерей.
Мученица похоронила трех дочерей и два дня провела в молитве у их могил. На третий день София скончалась, христиане погребли ее рядом с дочерьми. Сегодня частица мощей святой Софии Римской хранится в храме Софии Премудрости Божией на Лубянке в Москве.
• мучениц Феодотии и Агафоклии;
• мучеников 156: Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона, пресвитера, Патермуфия, Илии и иных;
• святого Иоакима (Пани), патриарха Александрийского;
• преподобномучеников Павла (Моисеева), Феодосия (Соболева), архимандритов, Никодима (Щапкова) и Серафима (Кулакова), иеромонахов, преподобномученицы Ирины Фроловой, послушницы, мученика Иоанна Короткова, преподобномученицы Александры Хворостянниковой;
• икон Божией Матери «Цареградская» и «Макарьевская».
Католическая церковь 30 сентября вспоминает:
• Святого Иеронима, священника и учителя Костела, покровителя переводчиков.
Народные праздники и приметы 30 сентября
- Вселенские бабьи именины: Вера, Надежда, Любовь
Так, в первый день Вселенских бабьих именин полагалось как следует выплакаться, погрустив о своей непростой женской доле. Затем — утереть слезы и с чистой душой приниматься за готовку. На праздник пекли крендели и пироги, варили кисели и настаивали морсы.
Именины 30 сентября
Вера;
Илья;
Любовь;
Мирон;
Надежда;
Нил;
Софья.
Приметы 30 сентября
Журавли отправились на юг — к ранним морозам.
Синицы без умолку трещат у дома — будет холодно.
По небу быстро несутся облака — к скорому потеплению.
Дым из трубы низко стелется по земле — к резкому похолоданию.
Петухи раскукарекались с утра пораньше — к погожему и теплому дню.
Лунный календарь 30 сентября
Фаза Луны: убывающая Луна, 19-е лунные сутки.
Луна в знаке: Телец, после 20:27 — Близнецы.
Если верить астрологам, день может быть эмоционально напряженным. Постарайтесь держать себя в руках и не реагировать на провокации — даже случайное замечание способно стать причиной конфликта. Лучше в этот день не идти на столкновения, а потратить время на самоанализ. Простите обиды и попросите прощения за собственные ошибки.
Кстати, этого же принципа лучше придерживаться и в личной жизни. Если сегодня вы скажете близкому человеку что-то резкое, то обидите его чувства. Лучше посвятите день спокойным занятиям: наведите дома порядок, разберите накопившиеся вещи, предайтесь мыслям о прошлом.
На 30 сентября лучше не планировать серьезные дела, заключения договоров, важные переговоры. Сосредоточьтесь на текущих задачах и отложите на другой день поездки и командировки.
30 сентября — хороший день для стрижки волос. Она не только освежит ваш имидж и придаст уверенность, но и благотворно скажется на здоровье. Волосы после стрижки станут гуще.
Какие исторические события произошли 30 сентября
- 1452 год — Иоганн Гутенберг напечатал первую крупноформатную книгу в истории человечества — Библию.
- 1791 год — в Вене с аншлагом прошла премьера последней оперы Моцарта «Волшебная флейта».
- 1846 год — американский врач Уильям Мортон впервые в мире удалил зуб с использованием анестезии.
- 1902 год — запатентована вискоза — ткань, получившая название «искусственный шелк».
- 1928 год — Александр Флеминг объявил о создании пенициллина.
- 1941 год — стартовала операция гитлеровских войск «Тайфун», целью которой был захват Москвы.
- 1941 год — нацисты уничтожили гетто в Островно в Белоруссии. От рук фашистов погибли более 350 человек.
- 1965 год — в России установили звания «Заслуженный пилот СССР» и «Заслуженный штурман СССР».
- 1980 год — в Израиле ввели новую валюту шекель.
- 1982 год — создан Государственный камерный ансамбль «Виртуозы Москвы» под руководством скрипача Владимира Спивакова.
- 1988 год — сборная СССР по баскетболу в финале обыграла команду Югославии на Олимпийских играх в Сеуле.
- 1998 год — академик Дмитрий Лихачев удостоен Ордена Святого апостола Андрея Первозванного, высшей награды России.
- 1999 год — начало наземной войсковой операции на территории Чечни.
- 2005 год — датская газета Jyllands-Posten опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, что вылилось в большой международный скандал.
- 2015 год — Россия начала военную операцию в Сирии.
Дни рождения и юбилеи 30 сентября
- В 1861 году родился Уильям Ригли — младший — американский промышленник, крупнейший производитель жевательной резинки, названной в его честь.
- В 1882 году родился Ханс Гейгер — немецкий физик, изобретатель счетчика уровня радиации, аналогов которому нет до сих пор.
- В 1891 году родился Отто Шмидт — советский писатель, математик, астроном, полярник, главный редактор первой Большой советской энциклопедии, Герой Советского Союза.
- В 1908 году родился Давид Ойстрах — советский скрипач, дирижер и педагог.
- В 1917 году родился Юрий Любимов — советский и российский театральный режиссер, актер, руководитель Театра на Таганке, народный артист России.
- В 1924 году родился Трумен Капоте — американский писатель и драматург, автор произведений «Завтрак у Тиффани» и «Хладнокровное убийство».
- В 1925 году родилась Вера Васильева — актриса театра и кино, народная артистка СССР.
- В 1933 году родился Илья Кабаков — художник-концептуалист, автор самых дорогих из когда-либо проданных произведений современного российского искусства.
- В 1963 году родился Андрей Константинов — журналист, автор цикла литературных произведений, которые послужили основой для сериала «Бандитский Петербург».
- В 1980 году родился Вирджил Абло — дизайнер, создатель бренда Off-White.
• В 1999 году скончался Дмитрий Лихачев – советский и российский филолог, академик.
• В 1999 году скончался Николай Анненков – актер театра и кино, народный артист СССР.
Кто отмечает дни рождения
- 99 лет исполняется Юрию Каюрову — актеру, исполнителю роли Ленина во многих советских фильмах, народному артисту РСФСР.
- 62 года исполняется Монике Беллуччи — итальянской актрисе («Малена», «Необратимость», «Матрица: Перезагрузка»).
- 59 лет исполняется Сергею Чекрыжову — российскому композитору, клавишнику группы «Несчастный случай».
- 51 год исполняется Марион Котийяр — французской актрисе, обладательнице премий «Оскар», «Золотой глобус» («Долгая помолвка», «Жизнь в розовом цвете», «Хороший год»).
- 46 лет исполняется Мартине Хингис — швейцарской теннисистке, победительнице турниров Большого шлема.
- 40 лет исполняется Оливье Жиру — французскому футболисту, лучшему бомбардиру в истории национальной сборной.
- 29 лет исполняется Максу Ферстаппену — автогонщику, пилоту команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1, самому высокооплачиваемому гонщику в мире.