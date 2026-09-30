30 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

30 сентября в России отмечают воссоединение с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники Сил специального назначения Росгвардии. В мире чествуют переводчиков, ортодонтов и сидят в интернете. Православные христиане вспоминают святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 30 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 30 сентября

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ

Этот праздник отмечается с 2023 года. Годом ранее Москва официально признала независимость ДНР и ЛНР, а вскоре после этого на территории этих регионов, а также Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы, на которых жители поддержали вхождение в состав Российской Федерации. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент Владимир Путин и лидеры новых регионов подписали договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. В республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях 30 сентября — официальный выходной день.

День Сил специального назначения Росгвардии

Спецназ называют элитой Росгвардии. В его частях проходят службу военнослужащие, ежедневно выполняющие задачи государственной важности: они участвуют в борьбе с терроризмом, помогают задерживать опасных преступников, охраняют общественный порядок, защищают стратегически важные объекты, участвуют в территориальной обороне страны. Силы специального назначения Росгвардии — это высокомобильные подразделения с особой подготовкой, оснащенные современным вооружением.

Хотя сегодняшний праздник довольно молодой (отмечается с 2017 года), у самого подразделения большая история. Самым первым спецподразделением внутренних войск стала учебная рота специального назначения, созданная для обеспечения безопасности Олимпиады-80 в Москве. Именно она со временем стала базой для создания легендарного подразделения «Витязь».

Антон Вергун/РИА Новости

День интернета в России

Сегодня зайти в интернет стало базовой привычкой наравне с приемом пищи или душа. Кто-то использует его для общения с близкими, а кто-то проводит часы в поисках развлечений. Однако праздник придумали еще до активного распространения интернета, в 1998 году. Инициатором его проведения стала одна из московских IT-компаний.

День интернета так и не стал официальным праздником, однако каждый год его отмечают во многих культурных и образовательных учреждениях страны. К 30 сентября многие школы, библиотеки и Дома культуры приурочивают мероприятия в сфере компьютерной грамотности и кибербезопасности.

Международный день перевода

Этот праздник был утвержден в 2017 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН . В этот день организации стараются обратить внимание на то, что переводчики помогают людям из разных стран понимать друг друга, обмениваться знаниями и поддерживать диалог. Их работа ценна и для организаций при общении с зарубежными партнерами.

Международный день перевода отмечают по всему миру. В России к этой дате проводят тематические лекции, встречи, экскурсии и другие культурные и образовательные мероприятия.

Всемирный день ортодонта

Сегодня свой неофициальный праздник отмечают «дизайнеры улыбки» — врачи-ортодонты. Именно эти специалисты занимаются коррекцией зубов и исправлением прикуса. Эта важная профессия зародилась в начале XVIII века. Но если в те времена ортодонты помогали лишь юным пациентам, то сегодня они работают со всеми возрастными категориями.

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Всемирный день школьного молока

Традиция отмечать День школьного молока пришла из США , где без напитка сложно представить обед ученика. В 2000 году Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН инициировала появление специального праздника в последнюю среду сентября. Так как молоко полезно для детского здоровья, праздник прижился.

Молоко появилось в школьных обедах по всему миру, так как оно содержит необходимые растущему организму кальций, магний, селен, витамин B12 и другие элементы. Врачи рекомендуют детям выпивать от одного стакана коровьего молока в день для правильного формирования организма и укрепления костей.

Необычные праздники 30 сентября • День уютного вязаного пледа. В неофициальный праздник можно соблюсти его главную традицию – завернуться вечером в пушистый теплый плед вместе с чашечкой кофе, интересной книжкой или пультом от телевизора. • Вселенские бабьи именины. Так славяне в шутку прозвали народный праздник – 30 сентября православные верующие почитают святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Так как сегодня именины у обладательниц сразу четырех имен, то и праздник принято считать массовым. • День кей-поперов. Сегодня праздник отмечают поклонники кей-попа – так называют корейскую популярную музыку. Это явление зародилось в конце XX века и так разрослось, что сегодня артисты из Южной Кореи покоряют мировую сцену и завоевывают главные американские награды.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 30 сентября в других странах

День независимости — Абхазия. Главный государственный праздник республики, установленный в честь победы над грузинскими войсками и завершения боевых действий в 1993 году. В этот день по всей Абхазии проходят торжественные мероприятия, а в Сухуме устраивают парад.

День работников органов юстиции — Казахстан. Дата профессионального праздника выбрана не случайно: в этот день в 1919 году было принято постановление о создании отдела юстиции при Военно-революционном комитете по управлению Казахским краем. Сегодня праздник объединяет специалистов, работающих в системе органов юстиции страны.

День любви к людям — США. Этот неофициальный праздник призван напомнить о важности быть гуманными и отзывчивыми. В этот день волонтерские организации запускают мероприятия по поддержке нуждающихся. А еще это отличный повод оглянуться вокруг и проверить: не нужна ли кому-нибудь помощь, поддержка или доброе слово.

День оранжевой футболки — Канада. В 1878 году премьер-министр Канады Джон А. Макдональд загорелся идеей создать новую канадскую идентичность, уничтожив культуру коренных народов — индейцев. Он поручил запустить в стране массовое открытие школ-интернатов для детей-аборигенов. Ежегодно 30 сентября в эти школы забирали детей из семей насильно. Плохое финансирование проекта вылилось в массовую гибель воспитанников. В некоторых интернатах смертность от голода и болезней достигала 69%. Лишь в середине XX века правительство начало постепенно закрывать школы. День оранжевой футболки появился по инициативе бывшей воспитанницы одного из таких интернатов. В первый день в школе у нее отобрали оранжевую футболку, в которую она была одета, этот предмет и стал символом памятной даты.

День птиц-громовержцев — Великобритания. Этот праздник отмечается любителями культового британского научно-фантастического телесериала Thunderbirds. В этот день фанаты проводят встречи, устраивают показы любимых серий и обмениваются предложениями по развитию саги.

Религиозные праздники 30 сентября

День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

По преданию, христианка София лишилась мужа и одна воспитывала трех дочерей — 12-летнюю Веру, 10-летнюю Надежду и 9-летнюю Любовь. София и ее дочери открыто исповедовали христианство, о чем вскоре стало известно императору. Властитель приказал привести семью к нему и потребовал отречься от веры во Христа, предлагая богатство и авторитет. Семья отказалась, и тогда император велел подвергнуть трех сестер истязаниям.

Согласно житию, огонь и раскаленная смола не причинили им вреда, поэтому в итоге девочек казнили мечом. Софию Адриан оставил в живых, желая причинить ей страдания гибелью дочерей.

Мученица похоронила трех дочерей и два дня провела в молитве у их могил. На третий день София скончалась, христиане погребли ее рядом с дочерьми. Сегодня частица мощей святой Софии Римской хранится в храме Софии Премудрости Божией на Лубянке в Москве.

Православная церковь 30 сентября также чтит память: • мучениц Феодотии и Агафоклии;

• мучеников 156: Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона, пресвитера, Патермуфия, Илии и иных;

• святого Иоакима (Пани), патриарха Александрийского;

• преподобномучеников Павла (Моисеева), Феодосия (Соболева), архимандритов, Никодима (Щапкова) и Серафима (Кулакова), иеромонахов, преподобномученицы Ирины Фроловой, послушницы, мученика Иоанна Короткова, преподобномученицы Александры Хворостянниковой;

• икон Божией Матери «Цареградская» и «Макарьевская». Католическая церковь 30 сентября вспоминает:

• Святого Иеронима, священника и учителя Костела, покровителя переводчиков.

Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 30 сентября

Вселенские бабьи именины: Вера, Надежда, Любовь

В этот день на Руси вспоминали четырех мучениц — Веру, Надежду, Любовь и матерь их Софию. Эти имена были очень популярны на Руси, так что свои именины 30 сентября праздновало множество девушек. Позднее в этот день в народе начали отмечать общий женский праздник — Вселенские бабьи именины. Длился он три дня и предполагал множество важных обычаев.

Так, в первый день Вселенских бабьих именин полагалось как следует выплакаться, погрустив о своей непростой женской доле. Затем — утереть слезы и с чистой душой приниматься за готовку. На праздник пекли крендели и пироги, варили кисели и настаивали морсы.

Именины 30 сентября

Вера;

Илья;

Любовь;

Мирон;

Надежда;

Нил;

Софья.

Приметы 30 сентября

Журавли отправились на юг — к ранним морозам.

Синицы без умолку трещат у дома — будет холодно.

По небу быстро несутся облака — к скорому потеплению.

Дым из трубы низко стелется по земле — к резкому похолоданию.

Петухи раскукарекались с утра пораньше — к погожему и теплому дню.

Лунный календарь 30 сентября

Фаза Луны: убывающая Луна, 19-е лунные сутки.

Луна в знаке: Телец, после 20:27 — Близнецы.

Если верить астрологам, день может быть эмоционально напряженным. Постарайтесь держать себя в руках и не реагировать на провокации — даже случайное замечание способно стать причиной конфликта. Лучше в этот день не идти на столкновения, а потратить время на самоанализ. Простите обиды и попросите прощения за собственные ошибки.

Кстати, этого же принципа лучше придерживаться и в личной жизни. Если сегодня вы скажете близкому человеку что-то резкое, то обидите его чувства. Лучше посвятите день спокойным занятиям: наведите дома порядок, разберите накопившиеся вещи, предайтесь мыслям о прошлом.

На 30 сентября лучше не планировать серьезные дела, заключения договоров, важные переговоры. Сосредоточьтесь на текущих задачах и отложите на другой день поездки и командировки.

30 сентября — хороший день для стрижки волос. Она не только освежит ваш имидж и придаст уверенность, но и благотворно скажется на здоровье. Волосы после стрижки станут гуще.

Какие исторические события произошли 30 сентября

1452 год — Иоганн Гутенберг напечатал первую крупноформатную книгу в истории человечества — Библию.

Библия Гутенберга в библиотеке конгресса США ChicagoPhotographer/Shutterstock/FOTODOM

1791 год — в Вене с аншлагом прошла премьера последней оперы Моцарта «Волшебная флейта».

— в Вене с аншлагом прошла премьера последней оперы Моцарта «Волшебная флейта». 1846 год — американский врач Уильям Мортон впервые в мире удалил зуб с использованием анестезии.

— американский врач Уильям Мортон впервые в мире удалил зуб с использованием анестезии. 1902 год — запатентована вискоза — ткань, получившая название «искусственный шелк».

— запатентована вискоза — ткань, получившая название «искусственный шелк». 1928 год — Александр Флеминг объявил о создании пенициллина.

— Александр Флеминг объявил о создании пенициллина. 1941 год — стартовала операция гитлеровских войск «Тайфун», целью которой был захват Москвы.

— стартовала операция гитлеровских войск «Тайфун», целью которой был захват Москвы. 1941 год — нацисты уничтожили гетто в Островно в Белоруссии. От рук фашистов погибли более 350 человек.

— нацисты уничтожили гетто в Островно в Белоруссии. От рук фашистов погибли более 350 человек. 1965 год — в России установили звания «Заслуженный пилот СССР» и «Заслуженный штурман СССР».

— в России установили звания «Заслуженный пилот СССР» и «Заслуженный штурман СССР». 1980 год — в Израиле ввели новую валюту шекель.

— в Израиле ввели новую валюту шекель. 1982 год — создан Государственный камерный ансамбль «Виртуозы Москвы» под руководством скрипача Владимира Спивакова.

— создан Государственный камерный ансамбль «Виртуозы Москвы» под руководством скрипача Владимира Спивакова. 1988 год — сборная СССР по баскетболу в финале обыграла команду Югославии на Олимпийских играх в Сеуле.

— сборная СССР по баскетболу в финале обыграла команду Югославии на Олимпийских играх в Сеуле. 1998 год — академик Дмитрий Лихачев удостоен Ордена Святого апостола Андрея Первозванного, высшей награды России.

— академик Дмитрий Лихачев удостоен Ордена Святого апостола Андрея Первозванного, высшей награды России. 1999 год — начало наземной войсковой операции на территории Чечни.

— начало наземной войсковой операции на территории Чечни. 2005 год — датская газета Jyllands-Posten опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, что вылилось в большой международный скандал.

— датская газета Jyllands-Posten опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, что вылилось в большой международный скандал. 2015 год — Россия начала военную операцию в Сирии.

Дни рождения и юбилеи 30 сентября

В 1861 году родился Уильям Ригли — младший — американский промышленник, крупнейший производитель жевательной резинки, названной в его честь.

— американский промышленник, крупнейший производитель жевательной резинки, названной в его честь. В 1882 году родился Ханс Гейгер — немецкий физик, изобретатель счетчика уровня радиации, аналогов которому нет до сих пор.

— немецкий физик, изобретатель счетчика уровня радиации, аналогов которому нет до сих пор. В 1891 году родился Отто Шмидт — советский писатель, математик, астроном, полярник, главный редактор первой Большой советской энциклопедии, Герой Советского Союза.

— советский писатель, математик, астроном, полярник, главный редактор первой Большой советской энциклопедии, Герой Советского Союза. В 1908 году родился Давид Ойстрах — советский скрипач, дирижер и педагог.

— советский скрипач, дирижер и педагог. В 1917 году родился Юрий Любимов — советский и российский театральный режиссер, актер, руководитель Театра на Таганке, народный артист России.

— советский и российский театральный режиссер, актер, руководитель Театра на Таганке, народный артист России. В 1924 году родился Трумен Капоте — американский писатель и драматург, автор произведений «Завтрак у Тиффани» и «Хладнокровное убийство».

— американский писатель и драматург, автор произведений «Завтрак у Тиффани» и «Хладнокровное убийство». В 1925 году родилась Вера Васильева — актриса театра и кино, народная артистка СССР.

— актриса театра и кино, народная артистка СССР. В 1933 году родился Илья Кабаков — художник-концептуалист, автор самых дорогих из когда-либо проданных произведений современного российского искусства.

— художник-концептуалист, автор самых дорогих из когда-либо проданных произведений современного российского искусства. В 1963 году родился Андрей Константинов — журналист, автор цикла литературных произведений, которые послужили основой для сериала «Бандитский Петербург».

— журналист, автор цикла литературных произведений, которые послужили основой для сериала «Бандитский Петербург». В 1980 году родился Вирджил Абло — дизайнер, создатель бренда Off-White.

Кто скончался 30 сентября • В 1999 году скончался Дмитрий Лихачев – советский и российский филолог, академик.

• В 1999 году скончался Николай Анненков – актер театра и кино, народный артист СССР.

Кто отмечает дни рождения

99 лет исполняется Юрию Каюрову — актеру, исполнителю роли Ленина во многих советских фильмах, народному артисту РСФСР.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости