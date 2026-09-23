«Знал о нарушениях, но не устранял». Владельца ТЦ в Стерлитамаке задержали после смертельного пожара

Владельца торгового центра «Солнечный» в Стерлитамаке Сергея Родионова задержали после пожара, в котором погибли четыре человека. Следствие считает, что он не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности. Кроме того, по данным Telegram-канала Baza, руководство ТЦ знало о нарушениях, но не устраняло их. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Владельца ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке Сергея Родионова задержали после пожара, унесшего жизни четырех человек.

«Cобственник здания не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности при эксплуатации объекта, что привело к трагическим последствиям», — сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») и ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Содержание показаний Родионова не раскрывается. В СК добавили, что решается вопрос о предъявлении предпринимателю обвинения и избрании меры пресечения .

В ТЦ изъяли техническую документацию, связанную с противопожарной безопасностью, следователи допрашивают очевидцев.

По данным Telegram-канала Baza, руководство ТЦ «Солнечный» «знало о нарушениях, но не устраняло их». В частности, речь идет о проблемах с противопожарными системами и загроможденных выходах .

Город в дыму, люди выпрыгивают из окон

Пожар произошел днем 22 сентября на втором этаже четырехэтажного здания на улице Коммунистической. Площадь возгорания — около 2,1 тыс. кв. м .

Из здания эвакуировали 17 человек, в том числе одного ребенка.

Очевидцы сообщали, что в результате пожара весь город был объят густым дымом.

«Весь Стерлитамак в дыму. Столб дыма над городом», — приводит aif.ru слова одного из местных жителей.

В соцсетях публиковались видео, как заблокированные на верхних этажах люди просили о помощи и пытались спастись, выпрыгивая из окон.

«Это ужас, при мне женщина упала с лестницы на мужчину», — сообщила одна из очевидиц.

Одной из пострадавших стала 27-летняя девушка, которая выпрыгнула из окна третьего этажа, ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Водитель хлебокомбината Даниил Исаев рассказал Telegram-каналу Baza, что приехал разгружать товар в расположенный рядом магазин, услышал крики и заметил людей у окон третьего этажа.

Длины обычной лестницы не хватало, поэтому мужчина подогнал «Газель» вплотную к зданию. После чего несколько человек поднялись на крышу фургона и уже оттуда протянули до окна лестница, по которой удалось вывести двух девушек.

После того как автомобиль отъехал, из окон повалил густой дым и начали падать лопнувшие стекла.

При пожаре погибли четыре женщины. По данным местных СМИ, трое из них были родными сестрами, две из которых работали в расположенном в «Солнечном» семейном ателье.

Очевидцы после пожара рассказывали о возможных проблемах с эвакуацией и утверждали, что пожарная сигнализация якобы не сработала, в администрации торгового комплекса это отрицала.

Газета «Коммерсантъ» ранее сообщала, что последняя проверка пожарной безопасности в «Солнечном» проводилась в 2021 году.

Пожарные опоздали?

После трагедии в соцсетях появилась информация, что первые пожарные расчеты якобы добрались до торгового центра только через полчаса после вызова.

В МЧС Башкирии эти сообщения назвали недостоверными, сообщив, что сигнал о пожаре поступил диспетчеру в 13:26, уже в 13:31 на место приехало первое пожарно-спасательное подразделение , а в 13:36 началось тушение.

В ведомстве подчеркнули, что ближайшая пожарная часть находится примерно в километре от ТЦ, а нормативное время прибытия в городской черте составляет 10 минут, и пожарные уложились в установленный норматив с запасом.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее затребовал доклад о ходе расследования. В свою очередь прокуратура отдельно оценит действия ответственных за обеспечение пожарной безопасности и надзорных органов.

Глава Башкирии Радий Хабиров после трагедии поручил проверить другие торговые центры региона, а городская комиссия по ЧС решила провести внеплановые проверки торговых объектов и дополнительные противопожарные тренировки.