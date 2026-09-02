Основательница «Дома с маяком» задержана по делу о фейках. Ей грозит до 10 лет тюрьмы

Главе «Дома с маяком» Мониаве предъявили обвинения по делу о фейках о ВС РФ

Основательницу «Дома с маяком» Лиду Мониаву задержали по уголовному делу о распространении фейков об армии. Причиной, по данным СМИ, стали посты про российско-украинский конфликт. Следствие усмотрело в публикациях «мотив политической ненависти» — при такой квалификации дела задержанной может грозить до 10 лет лишения свободы. В феврале Мониаву уже оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.

Основательницу и директора детского хосписа и главу фонда «Дом с маяком» Лиду Мониаву задержали по делу о распространении фейков о российской армии, сообщил ТАСС ее адвокат Михаил Бирюков.

Изначально он говорил, что Мониаву лишь доставили на допрос в Следственный комитет и официального решения о задержании нет. Однако по итогам допроса женщине все же официально предъявили обвинения.

«После допроса в СК моя подзащитная Мониава была официально задержана на двое суток», — сказал адвокат. Он также добавил, что суд может избрать ей меру пресечения 3 сентября.

Бирюков рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости», что утром у его подзащитной прошел обыск. Свою вину Мониава не признает.

Информацию о предъявлении обвинений подтвердил СК. Ей инкриминируют п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — распространение фейков об армии «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды» .

«По данным следствия, Мониава публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины», — заявили в Следкоме.

Журналистка Ксения Собчак выяснила, что дело возбуждено из-за поста Мониавы от февраля 2023 года, в котором та ссылается на данные ООН о гражданских жертвах российско-украинского конфликта и пишет, что «большую травму из-за СВО получили люди из обеих стран».

Адвокат Андрей Олифир в разговоре с РИА Новости заявил, что, если в действиях Мониавы найдут мотив политической ненависти, ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет или штраф на сумму до 5 млн рублей.

Пресс-служба «Дома с маяком» заверила «Газету.Ru», что хоспис продолжит свою работу:

«Дом с маяком» продолжит работать в прежнем режиме. Мы тоже ждем новостей. Пока другой информации у нас нет», — сказали в организации.

Обвинения и штраф

В январе 2026 года в отношении Мониавы был составлен протокол по административной статье о дискредитации армии, сообщал ТАСС со ссылкой на электронную картотеку Измайловского суда Москвы.

«В суд поступил протокол, составленный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ) в отношении Мониавы Л. И.» — приводило агентство выдержку из документа.

Спустя месяц суд оштрафовал основателя хосписа на 45 тысяч рублей. Официально нигде не сообщалось, какие именно публикации Мониавы послужили причиной составления протокола. Однако портал mk.ru писал:

«Поводом для составления протокола стали три поста Мониавы в ее Telegram-канале. В одном из них, опубликованном в январе 2026 года, она дала ссылку на «Рождественское обращение к друзьям» православных христиан в эмиграции <...> В тексте обращения содержались утверждения о «страшной войне, развязанной российским государством».

По данным издания, во втором и третьем постах, опубликованных в апреле 2025 года, она писала о гражданских жертвах конфликта.

Кто такая Лида Мониава

Лидия Мониава родилась 29 ноября 1987 года в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Еще в студенческие годы она начала заниматься благотворительностью. С 2008 по 2011 год работала помощником Галины Чаликовой — директора фонда помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями «Подари жизнь».

После этого она начала работать в фонде помощи хосписам «Вера» и в 2013 году добилась выделения в Москве участка земли для строительства детского центра паллиативной помощи.

Спустя год Мониава стала заместителем директора детского хосписа «Дом с маяком», а в 2018 году — директором одноименного фонда. В 2022 году общественный деятель запустила отдельный фонд помощи беженцам, проработавший до сентября 2025 года.