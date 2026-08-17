Дештрафизация по партийным спискам. Кто в Госдуме боролся со штрафами и запретами

Борьба с запретами и административными штрафами давно стала одной из заметных тем в российской политике. Практически все парламентские партии обещают снижать административную нагрузку на граждан, однако их реальная законодательная активность заметно различается. По оценкам экспертов, в VIII созыве Госдумы именно ЛДПР предложила больше всего инициатив по отмене административных наказаний. Подробности законодательной работы парламентариев — в материале «Газеты.Ru».

Тема запретов и административных ограничений становится все более заметной частью общественной повестки. Депутаты регулярно обещают бороться с избыточным регулированием, однако на практике эффективность этой работы отличается от партии к партии. По оценкам экспертов, ЛДПР за пять лет предложила отменить 35 административных штрафов. Как отмечает политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, «Новые люди» внесли 13 подобных инициатив, а КПРФ и «Справедливая Россия» — ни одной.

Инициативы вместо риторики

«ЛДПР в ушедшем созыве Госдумы внесли законопроекты, предлагающие отменить 35 административных штрафов. То есть если называть вещи своими именами, ЛДПР сегодня выступает за определенное смягчение общественной жизни, за ослабление избыточного государственного регулирования там, где оно действительно избыточно», – сказал «Газете.Ru» политолог Алексей Ярошенко.

По его словам, «Новые люди», которые пытаются взять эту повестку на знамя, предложили отменить только 13 штрафов. КПРФ, которая называет себя главной оппозицией, не уделяет этому вопросу внимания — 0 предложений по отмене. Столько же и у «Справедливой России».

«Проблема действительно существует. У нас слишком многое пытаются регулировать через запреты и штрафы, хотя во многих случаях можно и нужно действовать мягче. ЛДПР предлагает убирать именно те штрафы, отмена которых не нанесет ущерба государству и общественной безопасности, зато сделает жизнь людей немного проще. И, судя по цифрам, среди парламентской оппозиции именно ЛДПР сегодня занимается этой «дештрафизацией» наиболее последовательно», — отметил Алексей Ярошенко.

28 штрафов одним пакетом

Самым резонансным проектом ЛДПР стало предложение отменить сразу 28 административных штрафов. Среди них — наказания за самостоятельный ремонт дорог, ненамеренный сбор краснокнижных растений, авторизацию через иностранные сервисы и потерю паспорта по неосторожности. Законопроект стал одним из крупнейших подобных документов, подготовленных парламентской оппозицией.

Документ был направлен на заключение правительства 10 июля 2026 года. Комментируя действующие нормы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал прекратить «издеваться над людьми» и «плодить глупость».

Как рассказал «Газете.Ru» директор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский, борьба с избыточными штрафами позволяет ЛДПР говорить с избирателями о повседневных проблемах и делает эту тему одной из ключевых в публичной повестке.

Автомобилисты и дачники

Сразу несколько инициатив ЛДПР посвящены автомобилистам. Партия предлагает отменить штрафы за просрочку регистрации автомобиля по объективным причинам, а также за отсутствие при себе водительского удостоверения. Подтвердить право на управление автомобилем сегодня можно в электронном виде через «Госуслуги». По мнению авторов, эти нормы создают лишнюю финансовую нагрузку для граждан и повышают коррупционные риски.

Еще одна инициатива касается смягчения требований к тонировке: предлагается снизить минимальный порог светопропускания, а для водителей с медицинскими показаниями ввести разрешительный механизм.

«В России тонировка передних и ветрового стекол практически запрещена: требуется минимум 70% светопропускания, а любое отклонение наказуемо. Мировой подход мягче: в ОАЭ и Южной Корее разрешено затемнение до 40–50%, в Испании до 30%, а в Нидерландах задние стекла можно тонировать без ограничений. Качественная тонировка защищает салон от перегрева и ультрафиолета, служит пассивной защитой от краж, смягчает слепящий свет фар и бликов, повышая безопасность. Штраф в 500 рублей неэффективен, а норма 70% делает нарушителями даже владельцев прозрачной атермальной пленки, не учитывая ни климат, ни медицинские показания», — отметил советник председателя ЛДПР Дмитрий Шатунов.

Последовательный курс

Политолог Павел Склянчук считает, что смягчение административного регулирования давно стало частью идеологической платформы ЛДПР.

«ЛДПР давно и последовательно выдвигает законодательные инициативы, которые касаются отмены административных штрафов, введения скидок на обязательные платежи. Можно сказать, это многолетнее и устойчивое направление и часть их идеологической платформы. Другие оппозиционные парламентские партии, например, КПРФ и Справедливая Россия, несмотря на их риторику против политики запретов, не предлагают такие законопроекты», – сказал эксперт.

По его словам, у граждан, включая автомобилистов, в существующей социально-экономической ситуации и так невысокие доходы, и государству не стоит взимать с них платежи по любому поводу — в виде госпошлин, штрафов или штрафов за мелкие правонарушения. Стратегия ЛДПР по методичному заходу на смягчение КоАП РФ актуализирует внимание госорганов о том, что штрафы — не выход из любой ситуации.

«Сигналом этому может стать недавнее выступление министра МВД Владимира Колокольцева, который признался в том, что власти поторопились с введением штрафов через видеофиксацию отсутствия полиса ОСАГО. И что бы вы думали? Правильно: еще в 2015 году ЛДПР предлагала штраф за отсутствие полиса и за управление незастрахованным по ОСАГО автомобилем заменить предупреждением», — рассказал Склянчук «Газете.Ru».

По словам Леонида Слуцкого правила должны быть понятными для людей, а наказание — соразмерным нарушению. Государство не должно создавать для людей дополнительные финансовые и административные барьеры там, где без них можно легко обойтись. Как отмечает Слуцкий, в следующем созыве Госдумы ЛДПР намерена последовательно продолжить эту работу и добиваться отмены ограничений, которые лишь усложняют повседневную жизнь граждан, и без того страдающих от растущих цен на продукты, лекарства и коммунальные тарифы, не решая при этом реальных проблем.