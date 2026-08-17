17 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

17 августа в России отмечают День трейдера, а во всем мире — День секонд-хенда, который призван напомнить о важности разумного потребления и повторного использования вещей. В народном календаре этот день получил название Авдотья Малиновка: наши предки собирали последнюю малину для варенья и лечебных отваров и убирали с грядок огурцы, которые начинали горчить. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 17 августа и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 17 августа

* День трейдера

Трейдер — это участник биржевой торговли, который заключает сделки за собственный счет или по поручению клиентов, занимается анализом рынка, прогнозированием цен и поиском выгодных моментов для входа в сделку.

Неофициальный профессиональный праздник отмечается в России 17 августа. Он приурочен к событиям 1998 года, когда правительство объявило дефолт по ГКОгосударственным краткосрочным облигациям, а Центробанк перешел к плавающему курсу рубля, что вызвало резкое обрушение национальной валюты и стало одним из самых серьезных финансовых кризисов в истории страны. По словам самих участников рынка, это единственный профессиональный праздник, который появился не благодаря победам, а как память о крупном провале, ставшем, однако, точкой роста и символом того, что даже из кризисов рождаются новые возможности для тех, кто умеет принимать верные решения.

* День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)

В этот день в 1988 году в РСФСР была основана организация, объединяющая людей с инвалидностью. Ее девиз: «Вместе мы сможем больше!». ВОИ защищает права и интересы людей с инвалидностью, помогает им получать лекарства и технические средства реабилитации, а также способствует их интеграции в общество.

* День секонд-хенда

Неофициальный праздник отмечается 17 августа во многих странах мира. Сам термин «секонд-хенд» происходит от английского «second hand», что буквально означает «вторая рука». В Европе и США он может обозначать любую бывшую в употреблении вещь — книгу, автомобиль и т. д. А в русском языке это слово чаще всего применяется к магазинам, которые продают бывшие в употреблении одежду, обувь и аксессуары. Такие магазины стали настоящей легендой в 1990-е: там можно было найти дефицитные джинсы Levi's, редкую японскую аудиотехнику или советские значки, которых не было в обычных магазинах.

Сегодня это не просто экономия, а целая философия осознанного потребления, где каждая вещь получает второй шанс и новую историю. Помимо стиля и уникальности, секонд-хенды — это мощный экотренд. Производство одной хлопковой футболки требует около 2700 литров воды, а пары джинсов — до 8000, при этом на индустрию моды приходится до 10% глобальных выбросов углерода. Покупая подержанные вещи, мы сокращаем эти цифры и помогаем планете избавиться от тонн текстильных отходов.

RymanStudio/Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники 17 августа • День любимого дивана. Это шуточный праздник, посвященный отдыху и уюту, когда можно с чистой совестью провести день с книгой, фильмом или чашкой чая. Сегодня можно обновить старый диван или купить новый. • День благодарности черным котам. Неофициальный праздник, который борется с суевериями и предрассудками, доказывая, что окрас не влияет на характер животного. Из-за старых поверий черных кошек реже забирают из приютов, поэтому в этот день их хозяева делятся фотографиями в соцсетях, а всех желающих призывают обратить внимание на таких питомцев и дать им дом. • День рыжих котов с голубыми глазами. Праздник в честь самых ярких питомцев. Их рыжая шерстка и голубые глаза не оставляют равнодушным никого.

Что отмечают в разных странах 17 августа

День независимости — Габон. В этот день в 1960 году Габон обрел независимость от Франции, положив конец вековой колонизации, и теперь этот день отмечается парадами, танцами, карнавалом ритуальных масок в Либревиле и праздничными фейерверками.

День признания бэби-бумеров — США. Неофициальный праздник зародился в 2010-х годах среди миллениалов как благодарность поколению 1946–1964 годов, подарившему миру культуру хиппи, рок-н-ролл и цифровые стартапы. В этот день в соцсетях делятся фото родителей в молодости, а кафе радуют гостей «меню ностальгии», отдавая дань уважения эпохе послевоенного бума.

Во время музыкального фестиваля Woodstock, 1969 год Warner Bros/Global Look Press

День воссоединения словенцев Прекмурья — Словения. В 1919 году армия Королевства сербов, хорватов и словенцев вошла в Прекмурье и присоединила этот населенный словенцами регион, ранее принадлежавший Венгрии, к новому славянскому государству — с 2006 года этот день отмечается как День воссоединения словенцев Прекмурья. Праздник сопровождается традиционным супом «гашница» из свинины, картофеля, квашеной капусты и особым женским костюмом — черной юбкой с красной вышивкой, символизирующей кровь, пролитую за возвращение родных земель.

День памяти генерала Сан-Мартина — Аргентина. Каждый третий понедельник августа в стране отмечают день смерти национального героя, который освободил Аргентину, Чили и Перу от испанцев. В этот день проходят торжественные церемонии, а у гробницы генерала в главном соборе Буэнос-Айреса несут почетный караул военные в парадной форме.

Религиозные праздники 17 августа

День иконы Богородицы Казанская (Пензенская)

В 1663 году царь Алексей Михайлович подарил Пензе Казанскую икону Божией Матери — ее принесли из Москвы на руках и поставили в городском соборе. С тех пор икона не раз помогала городу: по преданию, в 1717 году она отогнала ногайские войска, осаждавшие Пензу, а в 1771-м остановила эпидемию чумы, когда с ней обошли вокруг города. Верующие также рассказывают о множестве исцелений после молитв перед этим образом.

Сейчас икона находится в Спасском кафедральном соборе в Пензе. На ее ризе выгравированы имена семей, которые были спасены в XVIII веке.

День преподобномученицы Евдокии (Ии) Персидской

В IV веке христианка Ия (Евдокия) вместе с тысячами других верующих была взята в плен персидским царем Шапуром II. Она отказалась отречься от Христа даже под жестокими пытками — ее били воловьими жилами, а затем казнили, проткнув шею мечом и отрубив голову. Тело святой бросили в ров, но христиане тайно похоронили его в пещере недалеко от города Визапа.

В 762 году мощи Евдокии перенесли в Константинополь, где произошло чудо: исцелилась глухонемая дочь императора Константина V. С тех пор святая почитается как мученица, сохранившая веру до конца, а день ее памяти отмечается 17 августа.

17 августа Русская православная церковь также чтит память • семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина (ок. 250);

• мученика Елевферия Византийского (IV в.);

• обретения мощей праведного Алексия Бортсурманского, пресвитера (2000);

• преподобномученика Михаила (Жука), иеромонаха, мучеников Симеона Воробьева и Димитрия Воробьева (1937).

Народные праздники 17 августа

Aвдoтья Мaлинoвкa (Aвдoтья Oгуpeчницa, Ceнoгнoйкa)

Сегодня православная церковь вспоминает мученицу Евдокию Персидскую, а в народе этот день называли Авдотьей Малиновкой, Огуречницей или Сеногнойкой. Имя Малиновка появилось потому, что в лесу поспевала последняя дикая малина, которую спешили собрать для варенья и отваров. Огуречницей — потому что после этой даты огурцы начинали горчить и их нужно было убирать с грядок, а Сеногнойкой — из-за частых дождей, которые могли испортить неубранное сено. В память о святой, казненной совсем юной, женщины шили для дочерей простые белые платья, а девушки вплетали в косы три ленты (белую, красную и черную) — в знак веры, крови и победы над тьмой.

В этот день хозяйки варили малиновое варенье, солили последние огурцы и пекли пироги. Девушки умывались отваром из малиновых листьев для красоты, а травники собирали зверобой для оберегов. С этим днем связаны и запреты: нельзя было давать в долг, носить черную одежду или устраивать свидания — считалось, что это может принести неприятности. Также верили, что сны в ночь на Авдотью могут быть вещими, особенно если снились деньги или любимый человек.

Вещие сны на Авдотью Малиновку • Увидеть деньги — к исполнению желаний; • Драка или борьба — к победе в реальных спорах; • Любимый человек во сне — к скорой встрече, но если сон радостный, жди размолвки.

Именины 17 августа

* Алексей;

* Андрей;

* Арсений;

* Дарья;

* Денис;

* Дмитрий;

* Евдокия;

* Иван;

* Ирина;

* Ия;

* Константин;

* Кузьма;

* Максимилиан;

* Михаил;

* Семен.

Приметы 17 августа

Солнечный день предвещает мягкую зиму, дождь — холодный и снежный ноябрь.

Туман над лесом — к богатому урожаю грибов.

Коровы принюхиваются к воздуху — к дождю; ястреб громко кричит — к ясной погоде.

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Обильная роса — к неурожаю льна; гроза — к запасам сена на всю зиму.

Лунный календарь 17 августа

Фаза Луны: растущая, 5-й и 6-й день лунного цикла.

Луна в Весах.

По мнению астрологов, в этот лунный день полученная информация и пища усваиваются особенно глубоко, поэтому важно следить за качеством еды — предпочтение стоит отдать легкой, чистой пище. День благоприятен для поездок, сбора трав и защиты близких, но не подходит для крупных финансовых начинаний и рисков. Согласно прогнозу, Весы усиливают стремление к партнерству, эстетике и балансу, поэтому идеально посвятить день общению, творчеству и восстановлению внутренней гармонии.

17 августа родились люди под знаком зодиака Лев, относящимся к стихии Огня и управляемым Солнцем. Рожденные в этот день обладают сильным характером, щедры, великодушны и всегда готовы прийти на помощь.

Какие исторические события произошли 17 августа

* 1771 год — английский ученый Джозеф Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зеленых частей растений. Пристли случайно оставил веточку мяты под стеклянным колпаком с мышью — наутро грызун остался жив, а растение было обгрызено. Это наблюдение подтолкнуло его к выводу, что растения «исправляют» воздух.

* 1806 год — шлюп «Нева» под командованием Юрия Лисянского бросил якорь на Кронштадтском рейде, завершив первое русское кругосветное плавание, которое длилось три года.

* 1812 год — император Александр I назначил главнокомандующим всеми русскими армиями и ополчением Михаила Кутузова.

* 1970 год — состоялся запуск аппарата «Венера-7», он первым успешно передал данные с поверхности другой планеты. Зонд работал всего 23 минуты в условиях +475°C и давления в 92 атмосферы, но успел подтвердить: Венера — безжизненная пустыня с ядовитыми облаками из серной кислоты.

* 1977 год — советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.

Ледокол «Арктика» Росатомфлот

* 1988 год — создано Всероссийское общество инвалидов — организация, занимающаяся содействием инвалидам в осуществлении равных прав и возможностей и их интеграцией в современное общество.

* 1998 год — российское правительство объявило дефолт, начался один из самых тяжелых экономических кризисов в РФ.

* 2008 год — американский пловец Майкл Фелпс выиграл 8-е золото Олимпиады в Пекине, установив абсолютный рекорд. Последнюю медаль он взял в эстафете 4×100 м, где команда США опередила Австралию на 0,7 секунды. Предыдущий рекорд (7 золотых медалей Марка Спитца) держался 36 лет.

Кто родился 17 августа

* В 1798 году родился Антон Дельвиг — русский поэт, автор романсов, издатель, близкий друг Пушкина, соучредитель литературного журнала «Литературная газета».

* В 1798 году родился Павел Демидов — русский предприниматель и государственный деятель, владелец богатейших уральских чугуноплавильных заводов, меценат и благотворитель.

* В 1824 году родился Пьер Мартен — французский металлург, создатель мартеновской печи. Технология позволила перерабатывать металлолом в высококачественную сталь и доминировала в металлургии до середины XX века.

* В 1887 году родился Карл I — последний император Австро-Венгрии (1916–1918). После распада империи дважды пытался вернуть власть в Венгрии.

* В 1890 году родился Гарри Гопкинс — американский государственный деятель, ближайший советник Франклина Рузвельта, архитектор программы ленд-лиза во Второй мировой войне. Из-за влияния и аскетизма получил прозвище «серый кардинал Белого дома».

* В 1898 году родился Матвей Захаров — маршал, дважды Герой Советского Союза. Разрабатывал операции по прорыву блокады Ленинграда, освобождению Праги и штурму Берлина.

* В 1911 году родился Михаил Ботвинник — советский шахматист, 6-й чемпион мира (1948–1963). Удерживал титул 15 лет с перерывами. Основатель первой в СССР шахматной школы, среди учеников — Анатолий Карпов и Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом). Доктор технических наук, разрабатывал компьютерные шахматные программы.

* В 1935 году родился Олег Табаков — актер театра и кино, народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова (2000-2018), основатель театра «Табакерка» (1987). Сыграл более 150 ролей в кино.

* В 1941 году родился Николай Губенко — актер и режиссер, народный артист РСФСР, министр культуры СССР (1989–1991), единственный деятель искусства на этом посту. Последние годы руководил Театром на Таганке.

* В 1942 году родился Муслим Магомаев — эстрадный и оперный певец (баритон), композитор, народный артист СССР.

Кто скончался 17 августа • В 1886 году умер Александр Бутлеров — русский химик, создатель теории химического строения.

• В 1972 году умер Александр Вампилов — советский драматург, прозаик, публицист.

• В 1978 году умерла Вера Марецкая — советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР.

• В 2002 году умер Валентин Плучек — советский и российский театральный режиссер и актер, Народный артист СССР.

Кто отмечает дни рождения 17 августа

* 83 года исполняется Роберту Де Ниро — американскому киноактеру, режиссеру, обладателю двух «Оскаров» (за фильмы «Крестный отец 2» и «Бешеный бык») и «Золотого глобуса».

Актер Роберт Де Ниро на съемках фильма «Шоу начинается» (2002) Global Look Press

* 66 лет исполняется Шону Пенну — американскому актеру и режиссеру, двукратному обладателю «Оскара».

* 63 года исполняется Николаю Добрынину — российскому актеру театра и кино, заслуженному артисту РФ. Прославился ролями в комедийных проектах («Сваты» и другие).

* 62 года исполняется Наталье Ветлицкой — певице, одной из вокалисток группы «Мираж». С 1990 года она стала выступать сольно, добившись популярности благодаря хиту «Посмотри в глаза». В дискографии певицы семь студийных сольных альбомов.

* 42 года исполняется Оксане Домниной — российской фигуристке (танцы на льду), чемпионке мира (2009), бронзовой призерке Олимпиады-2010 в Ванкувере.

* 33 года исполняется Mary Gu (Марии Гусаровой) — российской певице и блогеру.

* 26 лет исполняется Lil Pump (Газзи Гарсии) — американскому рэперу, автору вирусных синглов, обладателю платиновых сертификаций RIAA, представителю жанра SoundCloud-рэп.