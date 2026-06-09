В Казани умер Исус Христос. Он сидел за разбой и злоупотреблял алкоголем

Жителя Казани, несколько лет назад сменившего имя на Исус Христос, нашли мертвым в собственной квартире. По словам его адвоката, мужчина умер из-за болезни: он имел инвалидность и злоупотреблял алкоголем. Казанский Христос несколько раз был судим, в том числе за кражи и разбой, а в 2025-м получил два года условно за фиктивную регистрацию мигрантов. Суд обязал его сменить имя на данное при рождении, но мужчина не торопился и специально избегал приставов.

46-летний Исус Христос (при рождении — Евгений Чекулаев) найден мертвым в Казани. По данным Mash, мужчину обнаружили в его квартире на улице Шамиля Усманова после жалобы соседей на неприятный запах в подъезде.

«Исус <...> злоупотреблял спиртным и перестал выходить из дома, а в подъезде начал распространяться неприятный запах. Соседи пожаловались на ароматы, приехавшие правоохранители вскрыли дверь и увидели труп», — говорится в сообщении канала.

Информацию подтвердил региональному изданию «Бизнес Online» адвокат Тимур Сальмушев, представлявший интересы Исуса в суде. По его словам, смерть мужчины не носит криминального характера.

По словам защитника, Христос скончался в результате болезни. При этом Сальмушев отметил, что не располагает информацией о конкретном диагнозе, поскольку эти сведения относятся к медицинской тайне. Адвокат рассказал, что его подзащитный имел инвалидность после аварии, произошедшей много лет назад.

В последний раз Сальмушев общался с Христом еще в прошлом году. Информации о родственниках умершего и о том, кто займется организацией похорон, у него нет.

Пять приговоров Исуса

По данным «Бизнес Online», Евгений Чекулаев официально сменил имя на Исус Христос несколько лет назад. При этом он оставил свое отчество — Петрович. Как заявили источники издания, причиной такого решения могло стать увлечение нумерологией.

Христос был неоднократно судим: в 1994 году ему вынесли приговор по делу о грабеже, спустя два года осудили за кражу, приговорив по совокупности к двум с половиной годам в воспитательно-трудовой колонии общего режима с конфискацией имущества.

В 1999-м Христос вновь оказался на скамье подсудимых — на этот раз его приговорили к девяти годам лишения свободы за разбой.

На свободу он вышел в 2007-м, но вскоре снова попал в колонию за кражу с незаконным проникновением в жилище. По информации СМИ, мужчина также имел склонность к употреблению запрещенных веществ и непродолжительное время состоял на учете у нарколога.

«Судебно-психиатрическая комиссия экспертов обнаружила у Исуса органическое расстройство личности, и его сняли с учета. Психическое заболевание было спровоцировано тяжелой черепно-мозговой травмой, полученной в 2010 году», — сообщает «Бизнес Online».

В 2025-м Христос вновь оказался в суде: его обвинили в фиктивной регистрации 45 мигрантов. При этом мужчина не являлся на заседания, из-за чего приставам пришлось принудительно доставить его в Московский районный суд Казани. Там ему выписали штраф в 60 тыс. рублей за воспрепятствование законной деятельности должностного лица, а впоследствии был вынесен приговор и по делу о регистрации — два года условно.

В феврале 2026 года по требованию прокуратуры суд обязал мужчину вернуть имя, полученное при рождении, решив, что «смена имени по религиозным мотивам не разрешается и не считается неотъемлемым правом гражданина». Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал это решение.

«Мы считаем, что решение суда обоснованно. Что касается имени Иисус, то его использование для новорожденных является нормой для стран Латинской Америки. Для России и стран Восточной Европы — это не принято. Если взрослый человек меняет имя на «Исус Христос», то, конечно, возникает вопрос о вменяемости», — сказал он.

При этом сам Христос возвращать старое имя не спешил: как пишет Baza, из-за этого в последнее время он скрывался от приставов.