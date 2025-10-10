Как изменился поиск Google и можно ли это исправить

В прошлом году Google запустил AI Overviews — систему, которая заменяет привычные десять голубых ссылок на вполне точные развернутые ответы, сгенерированные искусственным интеллектом. В мае эта функция появилась в России, однако здесь она сопровождается задержками, нестабильной работой и неполной локализацией. О том, как решить эти проблемы — в нашей статье.

Непредсказуемость работы

В России функция AI Overviews появилась с заметной задержкой — спустя почти год после основного запуска. И до сих пор она работает не у всех и не всегда. Многие пользователи жалуются на частичную доступность: одни видят AI-ответы постоянно, другие — лишь изредка. Наблюдаются частые сбои и «исчезновения»: функция может пропадать на несколько дней, а затем появляться вновь. При этом те, кому она нравится, не могут полноценно ей пользоваться, а те, кому она не нужна — не могут отказаться от нее целиком.

Не обходится и без языковых ляпов: локализация явно хромает — ИИ иногда выдает ответы на ломаном русском или с грубыми следами перевода с английского, что вызывает недоверие. Это создает ощущение сырости технологии и заставляет задуматься о ее реальной полезности здесь и сейчас.

Качество ответов

ИИ-ответы в поисковиках не галлюцинируют, как генеративные нейросети, но могут находить факты в интернете, которые оказываются неверными. Google заявляет, что борется с этим, но в сети уже гуляет множество скриншотов с абсурдными и даже вредными ответами. Среди известных кейсов — диетический совет поедать мелкие камни, основанный на сатирической статье, или рекомендация добавить в соус для пиццы нетоксичный клей ПВА для лучшей тягучести.

ИИ регулярно ошибается в датах, приписывает людям несуществующие достижения и смело искажает факты. Отечественный аналог — Поиск Яндекса с Алисой — основан на схожих технологиях и может ссылаться на разный контент в интернете, при этом корректно отвечает на те вопросы, с которыми не справляется ИИ от Google.

Сбои сервисов

В последнее время пользователи в России все чаще сталкиваются с кратковременными, но регулярными сбоями в работе основных сервисов Google: падал YouTube, переставал загружаться Google Диск, отключалась почта Gmail. Каждый такой сбой бьет по доверию и репутации. Если у компании не получается обеспечить стабильную работу базовых продуктов, то сложно доверять ее сложнейшему ИИ, который претендует на роль главного источника информации.

План Б: как вернуть контроль над поиском

К счастью, если AI Overviews мешают, их можно убрать и вернуть себе привычный поиск. Официальной кнопки отключения в настройках не существует, но есть несколько рабочих обходных путей.

Установите специальное расширение

Самый простой и надежный способ для пользователей Chrome и других браузеров на движке Chromium — установить расширение «Bye Bye, Google AI». После установки оно одним щелчком убирает не только ИИ-блок, но и другие элементы выдачи, которые вам не нужны, например, блок «Вопросы по теме».

Измените настройки поисковой системы

Более сложный, но эффективный метод — модифицировать саму поисковую систему в настройках браузера. Нужно добавить новый поисковик с особым URL. В поле URL необходимо прописать {google:baseURL}/search?udm=14&q=%s. Параметр udm=14 автоматически перенаправляет все запросы в чистую «Веб-версию» Google, где нет места для генеративных ответов ИИ.

Используйте быстрые хитрости

Если радикальные меры не требуются, можно пользоваться простыми уловками для каждого отдельного запроса. Добавление в конец поискового запроса оператора -ai или -noai зачастую заставляет систему скрыть ИИ-обзор. Еще один неофициальный, но работающий метод — добавление в запрос любого нецензурного слова. Алгоритмы Google считают такие запросы нерелевантными для AI Overviews и не показывают их. К слову, в Поиске Яндекса с Алисой к таким ситуациям подошли иначе — кнопка «Алиса» всегда есть под поисковой строкой. И даже если ИИ-ответ вам не показывается автоматически, а он нужен — его всегда можно вызвать вручную.

Ручное переключение на вкладку «Веб»

Это самый простой, хотя и временный способ. После того как вы ввели запрос и увидели результаты, просто переключитесь на вкладку «Веб-версия» прямо под строкой поиска. В этой вкладке вы всегда будете видеть только классические результаты. Минус в том, что это действие нужно повторять каждый раз в новой сессии.